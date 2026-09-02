צה"ל תקף ביום שלישום וחיסל את טלאל מוצטפא צאלח בדוי, מפקד במחלקת הביטחון הצבאי בחטיבת העיר עזה של חמאס. בתקיפה חוסל גם מומו סעיד מחמד הוארי, מחבל נוסף בארגון. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני