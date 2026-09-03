שריעתמדארי, נציג המנהיג העליון של איראן ועורך העיתון כיהאן, קרא במאמר מערכת למשמרות המהפכה לחתוך את כבלי הסיבים האופטיים העוברים מתחת למצר הורמוז. לטענתו, פגיעה בכבלים אלו תשבש את האינטרנט העולמי ותפגע ביותר מ-80% מהתקשורת המסחרית, הבנקאית והצבאית. שריעתמדארי קרא להשתמש בכך כמנוף לחץ וטען שזו "זכות מוסלמית". במצר הורמוז עוברות כ-7 מערכות עיקריות של כבלים תת-ימיים המהווים עמוד שדרה של האינטרנט העולמי.

קובי אטינגר