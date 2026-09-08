מבזקים נוספים
5 נפגעים קל בשריפה שפרצה בבניין מגורים בירושלים
חמישה אנשים נפגעו באורח קל בשריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב זולטי בשכונת רמת שלמה בירושלים. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, השריפה נגרמה מקורקינט חשמלי שעלה באש. הנפגעים קיבלו טיפול רפואי בזירה ופונו לבית חולים, שלושה מהם באמבולנס של איחוד הצלה.קובי רוזן
עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ - אבל השינוי באופק: מתי נרגיש את ההקלה?
הכבדה נוספת בעומסי החום שיגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ, לצד עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ | הלילה צפויים ערפילים בצפון הנגב, אך השינוי בדרך: החל ממחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ובאיטיות נחזור לערכים רגילים לעונה (מזג האוויר)כיכר השבת
המשוריין של נתניהו הודיע: לא אתמודד ברשימת הליכוד | זה הסיבה המפתיעה
אורן דוברונסקי הודיע כי לא יתמודד ברשימה • הסיבה: נדרש לוותר על אזרחותו האמריקנית | יכהן כשר לענייני AI מטעם המפלגה (פוליטי מדיני)ישי כהן
הולך רגל בן 40 נהרג מפגיעת רכב בכביש 85 ליד ג'דיידה מכר
גבר כבן 40 נהרג הבוקר (05:21) לאחר שנפגע מרכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מכר. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום וקבעו את מותו עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים.קובי רוזן
גבר בן 25 נפצע קשה באירוע אלימות בקרית אתא
גבר בן 25 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב סירקין בקרית אתא. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הגבר התנגש בגדר עם רכבו לאחר שנפצע, וסבל מפציעות חודרות בגופו. צוותי הרפואה עצרו דימומים וביצעו חבישות וקיבועים, והוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו קשה.קובי רוזן
המשבר ב'אגודת ישראל' מחריף: "שוקלים ריצה ללא חסידות גור"
על רקע העימות החריף בישיבת מועצת אגודת ישראל סביב הדחת נציג חסידות צאנז מהמקום החמישי ברשימה, נשמעים באגודה איומים לשינוי דרמטי במבנה ההתמודדות בבחירות הקרובות | בכיר באגודת ישראל ל'כיכר': ״גור לא מייצגים אותנו״ (בארץ)קובי ישראל
סמוטריץ' מגיב למשבר מול בריטניה: "לגרש את השגריר"
בריטניה צפויה להכריז על החרפה משמעותית במדיניותה כלפי ישראל | מדובר בחקיקה חריפה כלפי ההתנחלויות (בארץ)אריה רוזן
דובורינסקי לא ישובץ ברשימת הליכוד בגלל אזרחותו האמריקנית
אורן דובורינסקי, שהיה אמור להיות משוריין במקום 11 ברשימת הליכוד, לא ישובץ כמועמד לכנסת. הסיבה: הוא יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דובורינסקי הביע רצון לפרוש וייתכן שיוצג כמועמד לשר. כתוצאה מכך, נותרו לנתניהו שישה שריונים לשבץ עד מחר בבוקר.כיכר השבת