אורן דובורינסקי, שהיה אמור להיות משוריין במקום 11 ברשימת הליכוד, לא ישובץ כמועמד לכנסת. הסיבה: הוא יצטרך לוותר על אזרחותו האמריקנית. דובורינסקי הביע רצון לפרוש וייתכן שיוצג כמועמד לשר. כתוצאה מכך, נותרו לנתניהו שישה שריונים לשבץ עד מחר בבוקר.

כיכר השבת