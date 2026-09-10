בועטים בתיק ומעיפים מקבוצת הוואטסאפ: הנשיא בקמפיין יצירתי

מבזקים נוספים
תוך 50 דקות: 30 חודשי מאסר לצעיר שפגע בשני ילדים
בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר 30 חודשי מאסר בפועל על צעיר שהורשע בפגיעה בשני ילדים קטנים • האירועים התרחשו בהפרש של כ-50 דקות זה מזה | השופט התחשב בהודאתו המוקדמת ובמצבו הרפואי (חוק ומשפט)דניאל הרץ
מודים ועוזבים? ההודעה של עיריית בני ברק - יממה לאחר החשיפה ב'כיכר'
עיריית בני ברק פרסמה היום הודעה בו התייחסה לנושא מפגעי הפסולת בעיר | ההודעה מתפרסמת יממה לאחר שב'כיכר' פורסמה כתבה באותו נושא, בה נחשפה אוזלת היד של העירייה לטפל בנושא התברואה כראוי לפי דו"ח שפורסם (חרדים)קובי ישראל
"הטילים עפים מעל הראש, אבל בית הכנסת לא ייסגר אפילו לדקה אחת": רבה של קייב בראיון
שנתיים וחצי תחת אש בלתי פוסקת, עשרות טילים שמיורטים מעל הראש ולילות במקלטים מאולתרים: הגאון הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, בריאיון מטלטל ל'כיכר השבת' • על ניסי ההצלה שמגדירים מחדש את המושג השגחה פרטית, המהפכה השקטה של חזרה למסורת דווקא בימי החושך – והמסר הנוקב: "חייבים להמשיך להאיר" | צפו (אולפן כיכר)יוסי סרגובסקי
כמעט חוסל: זלנסקי ביקר במולדובה - פוטין שיגר כטב"ם לשדה התעופה
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ערך ביקור במולדובה והיה בדרך להמריא, כאשר לפתע התקבלו התרעות על כטב"מים מתקרבים | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך לפי הערכות שימש כאזהרה ברורה של פוטין לעבר השכנה שאירחה את אויבו (חדשות)כיכר השבת
חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שופט אחד, שני זיכויים: המהלומות שחטפה מערכת האכיפה
בפסק דין חריף ומהדהד שהוציא תחת ידיו, הנשיא מנחם מזרחי זיכה לחלוטין נהג משאית שהואשם בגרימת מוות ולוחם מג"ב שהואשם ברשלנות בירי ספוג, תוך שהוא חושף מחדלי חקירה קשים ומזהיר מפני אפקט מצנן מסוכן על כוחות הביטחון המשרתים בשטח (חוק ומשפט)דניאל הרץ
אישה בת 83 נפצעה בינוני לאחר שמעדה מרכבה בירושלים
אישה כבת 83 נפצעה באורח בינוני לאחר שמעדה מרכבה ברחוב הרב חיים שרים בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים.קובי רוזן
מגדלי התאומים חזרו לכמה דקות: מופע רחפנים מרהיב האיר את שמי ניו יורק | צפו
מופע רחפנים מרהיב האיר אתמול את שמי ניו יורק, לרגל יום הפיגוע הנורא שחל ביום שישי השבוע | מגדלי התאומים שהורכבו מרחפנים היו בגובה ובגודל תואם למקור, כמספר בני האדם שנספו ביום הנורא ההוא (חדשות)כיכר השבת