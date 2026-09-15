ראש העיר האמריקנית במחווה: כך נסייע לחרדים שומרי השבת

מבזקים נוספים
התרגיל שהפיל את גנב התפילין: "מישהו נכנס לך באוטו, רד למטה"
תרגיל עוקץ לילי הוביל ללכידת גנב שפרץ ותפס תיק אישי ובו תפילין, מחשב נייד ודרכון של חרדי תושב קראון הייטס: לאחר שאותר מיקום המחשב באמצעות מעקב דיגיטלי, השוטרים זימנו את החשוד לרכבו בטענה כי היה מעורב בתאונה – ועצרו אותו על חם כ-24 שעות בלבד לאחר הגניבה (חרדים)חזקי שטרן
דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתר
הסוף לסערה בחצה"ק גור? בערב החג האחרון נחתם הסדר פשרה דרמטי בלשכת נשיא בית משפט השלום שבו הנתבעים - גורמים החסידות גור, לקחו אחריות והתחייבו להימנע מהתנכלויות, התובעים הסכימו למחול על תביעתם הכספית ולפתוח דף חדש | השופט שמואל הרבסט ציטט את הבעש"ט | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשט
הפייטן אלחנן משמרתי נעצר לחקירה בשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, לאחר שחזר מאומן, שם שהה בראש השנה | הסיבה: שטר מזויף שקיבל כעודף | הוא שוחרר כעבור מספר שעות אך פספס את הטיסה (חדשות)איציק אוחנה וקובי ישראל
מהישיבה לעסקת ענק: החרדי מצפת רכש את ACE, אוטו דיפו וביתילי
רונן גנון, איש העסקים החרדי מצפת, הגיע מעולם הישיבות ובנה את דרכו בעסקים עד לעסקת ענק של 173 מיליון שקל | עכשיו הוא הופך לבעל הבית של ACE, אוטו דיפו, ביתילי ואורבן – עם תוכנית שאפתנית לשנות את פני הקמעונאות בישראל (חדשות בארץ)דני שפיץ
"לא הוציא הגה גם כשנולד": פרטים מפתיעים על היורה בטראמפ
מסמכים חדשים של ה-FBI חושפים פרופיל מפתיע של הצעיר שניסה להתנקש בחייו של הנשיא דונלד טראמפ. מתוך עדויות אביו עולה כי היה אדם מנותק רגשית מיום לידתו, סבל מבידוד חברתי עמוק ומקשיים תקשורתיים, לצד אינטליגנציה גבוהה ויכולות טכנולוגיות מתקדמות. בשנים שקדמו לאירוע פיתח אובססיה קשה לכלי נשק ולצליפה למרחקים (בעולם)דניאל הרץ
שב"כ: נעצר תושב כפר קאסם בן 19 שתכנן לבצע פיגוע
השב"כ הודיע על מעצרו של ערבי ישראלי בן 19 מכפר קאסם שתכנן לבצע פיגוע. פרטים נוספים על המעצר טרם פורסמו.כיכר השבת
תושב כפר קאסם בן 19 נעצר | החשד: תכנן לבצע פיגוע
בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, נעצר בשבועות האחרונים מוסטפא עיסא תושב כפר קאסם, בן 19, בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון לבצע פיגוע | כל הפרטים (חדשות)קובי רוזן
רוכב קורקינט חשמלי החליק בבני ברק ונפצע | פונה במצב בינוני
רוכב קורקינט חשמלי כבן 39 פונה הבוקר במצב בינוני לבית החולים לאחר שהחליק במהלך הרכיבה בדרך אם המושבות בבני ברק (חדשות)קובי רוזן