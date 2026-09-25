גשר המיתרים: חרדי רכב על אופניים חשמליים, החליק - ונפצע קשה

מבזקים נוספים
מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד
הנגיד יואלי לנדאו מחלק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי • אלפי אנשים נהרו לבניין ישיבת אורייתא | קווי אוטובוס לא נכנסים לרחוב שטראוס (חרדים)חזקי שטרן
אסון כבד בצפון הרצועה: שני לוחמי מילואים נהרגו מפיצוץ של רחפן נפץ צה"לי | פרטי התחקיר הראשוני
טרגדיה בבית חאנון: לאחר ששיגור אחד עבר בהצלחה, רחפן צה"לי שני שהוטס במוצב נפל מסיבה לא ברורה. שני לוחמי המילואים שניגשו לבדוק אותו נהרגו כשהמטען התפוצץ עליהם. צה"ל בודק האם כשל טכני או לוחמה אלקטרונית הובילו לאסון | עד לבירור נסיבות התקרית, קורקעו כל הרחפנים התוקפים (חדשות)ב. ניסני
"אתם הולכים למות למען היהודים", צעק המחבל לשוטרים | תיעוד מזעזע מהפיגוע ביום כיפור בקנדה
משטרת קנדה חשפה תיעוד מרגעי הפיגוע בבית הכנסת בבלוויל, בזמן תפילת כל נדרי בליל יום הכיפורים • היורה צעק לעבר השוטר רגע לפני שפתח באש | "זו הייתה מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית", אמר מפקד המשטרה, שחשף פרטים חדשים (בעולם)יוסי נכטיגל
3 שנים לטבח שבעה באוקטובר: דיון חריג בלשכת שר הביטחון - שקיבל סט לסוכות
משלחת אגודת חסידי חב"ד התקבלה בלשכת שר הביטחון כץ • הוצג הספר 'עושה שלום' על תפיסת הרבי בנושאי ביטחון | דיון ממושך על עקרונות מדיניים לאור שיחות הרבי (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
נתניהו למיליי: "אתה מדבר למען האמת וזו הסיבה שאתה תומך בישראל"
ראש הממשלה נפגש עם נשיא ארגנטינה לאחר נאומו באו"ם • הודה לו על תמיכתו האיתנה במדינת ישראל | דנו בהרחבת "הסכמי יצחק" בהובלת מיליי (בעולם)יוני גבאי
ירה לעבר בית בנצרת - ונורה למוות: כך נוטרל החשוד בזירה
בלשים זיהו חשוד מבצע ירי מסיבי לעבר בית בנצרת • חתרו למגע ונטרלו אותו בירי | במקום נתפס נשק מסוג M-16 (משטרה)דוד הכהן
בשכונה החרדית בבית שמש: גבר נכווה קשה משמן רותח - ופונה במצב בינוני
מתנדבי מד"א וצוות הצלה הוזעקו לבית עסק ברמת בית שמש • הגבר סבל מכוויות דרגה שנייה בפלג גופו העליון | פונה לשיבא תל השומר (חרדים)כיכר השבת
אחרי נאום נתניהו: דני דנון העניק סטארלינק לשגריר האיראני
שגריר ישראל באו"ם ניגש לנציג האיראני לאחר נאום נתניהו • העניק לו מכשיר Starlink ואמר: "קח לטהרן, תעזור לעם האיראני לזכות בחירות" | "אנחנו מתפללים לשינוי המשטר" (בעולם)יוסי נכטיגל