מבזקים נוספים
מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד
הנגיד יואלי לנדאו מחלק 1200 ש"ח לכל אברך נשוי • אלפי אנשים נהרו לבניין ישיבת אורייתא | קווי אוטובוס לא נכנסים לרחוב שטראוס (חרדים)חזקי שטרן
"אתם הולכים למות למען היהודים", צעק המחבל לשוטרים | תיעוד מזעזע מהפיגוע ביום כיפור בקנדה
משטרת קנדה חשפה תיעוד מרגעי הפיגוע בבית הכנסת בבלוויל, בזמן תפילת כל נדרי בליל יום הכיפורים • היורה צעק לעבר השוטר רגע לפני שפתח באש | "זו הייתה מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית", אמר מפקד המשטרה, שחשף פרטים חדשים (בעולם)יוסי נכטיגל
נתניהו למיליי: "אתה מדבר למען האמת וזו הסיבה שאתה תומך בישראל"
ראש הממשלה נפגש עם נשיא ארגנטינה לאחר נאומו באו"ם • הודה לו על תמיכתו האיתנה במדינת ישראל | דנו בהרחבת "הסכמי יצחק" בהובלת מיליי (בעולם)יוני גבאי
ירה לעבר בית בנצרת - ונורה למוות: כך נוטרל החשוד בזירה
בלשים זיהו חשוד מבצע ירי מסיבי לעבר בית בנצרת • חתרו למגע ונטרלו אותו בירי | במקום נתפס נשק מסוג M-16 (משטרה)דוד הכהן
בשכונה החרדית בבית שמש: גבר נכווה קשה משמן רותח - ופונה במצב בינוני
מתנדבי מד"א וצוות הצלה הוזעקו לבית עסק ברמת בית שמש • הגבר סבל מכוויות דרגה שנייה בפלג גופו העליון | פונה לשיבא תל השומר (חרדים)כיכר השבת
גשר המיתרים: חרדי רכב על אופניים חשמליים, החליק - ונפצע קשה
גבר בן 28 החליק במהלך רכיבה בשדרות הרצל • סבל מחבלת ראש קשה ופונה במצב קשה | צוותי החירום העניקו טיפול רפואי בזירה (בארץ)כיכר השבת
אחרי נאום נתניהו: דני דנון העניק סטארלינק לשגריר האיראני
שגריר ישראל באו"ם ניגש לנציג האיראני לאחר נאום נתניהו • העניק לו מכשיר Starlink ואמר: "קח לטהרן, תעזור לעם האיראני לזכות בחירות" | "אנחנו מתפללים לשינוי המשטר" (בעולם)יוסי נכטיגל
בנט הגיע לטשונטיה של בן יו"ר דגל התורה, וחטף בקבוק בירה
יו"ר ביחד הגיע למסעדת טשולנט בבני ברק לפגישה עם בחורי ישיבה • פעיל ימין התעמת עם בנט והמהומה הסתיימה בהשלכת בקבוק | המשטרה עצרה חשוד לחקירה (חדשות)קובי ישראל