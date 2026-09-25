ראש הממשלה נפגש עם נשיא ארגנטינה לאחר נאומו באו"ם • הודה לו על תמיכתו האיתנה במדינת ישראל | דנו בהרחבת "הסכמי יצחק" בהובלת מיליי (בעולם)

יוני גבאי