מעטפה עם 1,200 ש"ח לאברך: אלפים נהרו לחלוקת הצדקה של הנגיד

משטרת קנדה חשפה תיעוד מרגעי הפיגוע בבית הכנסת בבלוויל, בזמן תפילת כל נדרי בליל יום הכיפורים • היורה צעק לעבר השוטר רגע לפני שפתח באש | "זו הייתה מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית", אמר מפקד המשטרה, שחשף פרטים חדשים (בעולם)

יוסי נכטיגל