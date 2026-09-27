הנשיא האמריקני חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי צפויות שיחות נוספות עם איראן - אולי כבר מחר | "הם מעוניינים מאוד בהסכם אך ההצעות לא מקובלות" | זה מה שענה כשנשאל אם הוא חושב לתקוף (בעולם)

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