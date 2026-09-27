מבזקים נוספים
בני ברק: תהלוכה למען עריקים מסלימה; עיתונאי הותקף על ידי המון זועם
תהלוכה לתמיכה בעריקים שמתקיימת בשעה זו בעיר בני ברק מסלימה לכדי הפרת סדר | העיתונאי יואלי ברים שנכח במקום לסיקור האירוע הותקף על ידי המון זועם | תיעוד וסיקור של כיכר השבת מהשטח (חדשות)כיכר השבת
יין, חטיפים וכורסאות; כך ייראה מתחם ה-VIP של החוצניקים בסוכתו של הרבי הצינור
התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)חיים רוזנבוים
"מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני
דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא)כיכר השבת
"!Happy beeper": שנתיים עברו מאז חוסל נסראללה - נתניהו חגג עם סרטון מושקע
ראש הממשלה נתניהו פרסם ברשת החברתית סרטון ערוך באמצעות AI לרגל מלאת שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה | "יום ביפר שמח!", ניתן לקרוא בסרטון (חדשות)כיכר השבת
הח"כים התכתבו בוואטסאפ: הדיון שנקבע ליום השנה לטבח - והתגובה המפתיעה של טלי גוטליב
דיון שנקבע בוועדת החוקה ל-7 באוקטובר מעורר סערה: חברי הוועדה גלעד קריב וטלי גוטליב ביקשו להתחשב במשפחות השכולות ולשנות את מועד הדיון | יו״ר הוועדה שמחה רוטמן: ״אבדוק אפשרויות נוספות״, אך ציין כי הטקסים ב־7 באוקטובר מתקיימים בשעות הערב ואין התנגשות עם הדיון • פרסום ראשון (חדשות)קובי ישראל
המסר הזועם שהעביר טראמפ לאיראנים - והתשובה שלו לשאלה אם יחזור לתקוף
הנשיא האמריקני חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי צפויות שיחות נוספות עם איראן - אולי כבר מחר | "הם מעוניינים מאוד בהסכם אך ההצעות לא מקובלות" | זה מה שענה כשנשאל אם הוא חושב לתקוף (בעולם)כיכר השבת
פרטים חדשים על דרמת הענק בבסיס האמריקני בבריטניה - והתגובה של טראמפ
כפי שדווח מוקדם יותר, חמישה חשודים נעצרו בעקבות ניסיון פיגוע מסוכל סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד | חומרי נפץ והתקני הצתה נתפסו בכלי רכב | טראמפ: 'עבודה מדהימה' | פרטים חדשים על האירוע הדרמטי נחשפים הערב בדיילי מייל (בעולם)כיכר השבת
"אנו מאמינים בכוחה של התפילה": השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו
שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, עדכן הערב על המצב של בנו נריה | הוא כתב כי "חייו עדיין תלויים על בלימה. ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה" | כזכור, נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע שהתרחש בשבוע שעבר בכביש 443 (חדשות)כיכר השבת