מבזקים נוספים
בני ברק: תהלוכה למען עריקים מסלימה; עיתונאי הותקף על ידי המון זועם
תהלוכה לתמיכה בעריקים שמתקיימת בשעה זו בעיר בני ברק מסלימה לכדי הפרת סדר | העיתונאי יואלי ברים שנכח במקום לסיקור האירוע הותקף על ידי המון זועם | תיעוד וסיקור של כיכר השבת מהשטח (חדשות)כיכר השבת
יין, חטיפים וכורסאות; כך ייראה מתחם ה-VIP של החוצניקים בסוכתו של הרבי הצינור
התרגשות שיא בירושלים לקראת שורת מעמדי "שמחת בית השואבה" והטישים הגדולים שיערוך האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר עטה בסוכה המרכזית ברחוב שמואל הנביא | מתחם VIP מיוחד לחוצניקים, טיש בתופים ובמחולות עד אור הבוקר, ושיא מיוחד ב"פרנסה טיש" של אושפיזין יוסף הצדיק | כל הפרטים על החג הקרב (חסידים)חיים רוזנבוים
"מוכן טיל, בוצע" | תיעוד תקריב דרמטי - ובצבע: כך חוסל חוטפה של נועה ארגמני
דובר צה"ל מפרסם תיעוד דרמטי מרגע חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני לרצועה | כך זה נראה - הכי קרוב שאפשר ובצבע (צבא)כיכר השבת
ידיעות קשות מעבר לים; החסידים נקראו להתפלל לרפואת האדמו"ר הנמצא במצב קריטי
דאגה בקרב חסידי ואוהדי בית דז'ירקא עם הגעת השמועות הקשות לארץ בעיצומו של יו"ט שני דגלויות בארה"ב על מצבו של האדמו"ר שהוגדר כקריטי • חסידיו בארץ ובעולם נושאים תפילה לרפואתו השלמה של הרה"צ רבי אהרן בן חנה יוטא • מחכים למוצאי החג להתעדכן בבשורות טובות (חסידים)חיים רוזנבוים
הח"כים התכתבו בוואטסאפ: הדיון שנקבע ליום השנה לטבח - והתגובה המפתיעה של טלי גוטליב
דיון שנקבע בוועדת החוקה ל-7 באוקטובר מעורר סערה: חברי הוועדה גלעד קריב וטלי גוטליב ביקשו להתחשב במשפחות השכולות ולשנות את מועד הדיון | יו״ר הוועדה שמחה רוטמן: ״אבדוק אפשרויות נוספות״, אך ציין כי הטקסים ב־7 באוקטובר מתקיימים בשעות הערב ואין התנגשות עם הדיון • פרסום ראשון (חדשות)קובי ישראל
המסר הזועם שהעביר טראמפ לאיראנים - והתשובה שלו לשאלה אם יחזור לתקוף
הנשיא האמריקני חשף בריאיון לכתב הישראלי ברק רביד כי צפויות שיחות נוספות עם איראן - אולי כבר מחר | "הם מעוניינים מאוד בהסכם אך ההצעות לא מקובלות" | זה מה שענה כשנשאל אם הוא חושב לתקוף (בעולם)כיכר השבת
פרטים חדשים על דרמת הענק בבסיס האמריקני בבריטניה - והתגובה של טראמפ
כפי שדווח מוקדם יותר, חמישה חשודים נעצרו בעקבות ניסיון פיגוע מסוכל סמוך לבסיס חיל האוויר פיירפורד | חומרי נפץ והתקני הצתה נתפסו בכלי רכב | טראמפ: 'עבודה מדהימה' | פרטים חדשים על האירוע הדרמטי נחשפים הערב בדיילי מייל (בעולם)כיכר השבת
"אנו מאמינים בכוחה של התפילה": השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו
שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, עדכן הערב על המצב של בנו נריה | הוא כתב כי "חייו עדיין תלויים על בלימה. ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה" | כזכור, נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע שהתרחש בשבוע שעבר בכביש 443 (חדשות)כיכר השבת