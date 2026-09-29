מבזקים נוספים
עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)חיים רוזנבוים
רגע של הודאה; ראש העיר ורבני הקהילה חגגו את חנוכת הסוכה ב'היכל מרן'
בני קהילת 'היכל מרן' בבני ברק התכנסו אתמול בראשות המרא דאתרא ורבנים חשובים ולצד ראש העיר, לרגל חנוכת הסוכה • במעמד הודו להשי"ת על למעלה מ-55 שנות תורה והפצת הלכה בעיר • צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
"כדי שיעסקו בתורה": צפו בתיעוד מימי המועד בסוכתו של הגרב"ד אלישיב
צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)חיים רוזנבוים
הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו
במהלך סריקות ממוקדות באום אל פחם, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה | צפו (משטרה)קובי רוזן
"גורם זר מעורב": רוביו חושף פרטים חדשים על מזימת הפיגוע בבריטניה
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למעצר החשודים ליד בסיס פיירפורד בבריטניה • "מה שכמעט קרה הוא מצב חמור מאוד", אמר | החשד למעורבות איראנית מתחזק (בעולם)יוני גבאי
הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה
צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)ב. ניסני
צה"ל: 100 פורעים ישראלים שרפו מבנים של פלסטינים, יידו אבנים ופצעו לוחמים
למעלה מ- 100 פורעים ישראלים חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, שרפו מבנים של פלסטינים בכפר ג'אלוד, הציתו רכבים ורכוש נוסף | שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל, שלושה נעצרו (חדשות)כיכר השבת
"זירה קשה מאוד": גבר כבן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס
נהג רכב כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לעילבון | כוחות ההצלה מצאו אותו בזירה ללא סימני חיים וקבעו את מותו (בארץ)קובי רוזן