מבזקים נוספים
הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה
צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)ב. ניסני
עימותים קשים במהלך הילולת רבי נחמן | המשטרה השתמשה ברימוני הלם ומכת"זית; חמישה נעצרו
בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)קובי ישראל
"זירה קשה מאוד": גבר כבן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס
נהג רכב כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לעילבון | כוחות ההצלה מצאו אותו בזירה ללא סימני חיים וקבעו את מותו (בארץ)קובי רוזן
היום - טמפרטורות נמוכות וגשם קל; ומה יהיה בהמשך החג? | התחזית המלאה
היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף | ומה צפוי בהמשך החג? (מזג האוויר)כיכר השבת
תקיפת ח"כ פרוש בשמחת בית השואבה: סערה באגודת ישראל
ח"כ מאיר פרוש הותקף בסיום שמחת בית השואבה בקריית גת • קריאות בקווי תקשורת פנימיים הניעו מתפרעים להגיע למקום | הסערה באגודת ישראל מתפרצת לרחוב (חרדים)קובי ישראל
אין ממשלה בלי חוק גיוס: הקו האדום המוצהר של יהדות התורה
יו"ר יהדות התורה דוחה פרסומים על תמיכה בממשלת איזנקוט • "אין לנו רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא" | ההצהרה שמסבכת את כל התרחישים הקואליציוניים (חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
נתניהו שובר שתיקה על הביקור באמירויות: "פייק ניוז מוחלט"
ראש הממשלה הגיב בחריפות לדיווחים על ניסיון לקבל הכחשה מנשיא האמירויות • השב"כ הגיש תלונה לצנזור על חשיפת הביקור החשאי | "פייק ניוז - הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
לשכת נתניהו: ביקור ראש הממשלה באמירויות - לבקשתו של נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד.
לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה דרמטית וחשפה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך ביקור מדיני באיחוד האמירויות יחד עם ראשי מערכת הביטחון והמודיעין. השניים דנו באתגרים האזוריים המורכבים, באיומים האסטרטגיים ובחיזוק עמוק של קשרי העבודה בין המדינות.יוני גבאי