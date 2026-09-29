מבזקים נוספים
"כדי שיעסקו בתורה": צפו בתיעוד מימי המועד בסוכתו של הגרב"ד אלישיב
צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)חיים רוזנבוים
הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו
במהלך סריקות ממוקדות באום אל פחם, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה | צפו (משטרה)קובי רוזן
הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה
צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)ב. ניסני
צה"ל: 100 פורעים ישראלים שרפו מבנים של פלסטינים, יידו אבנים ופצעו לוחמים
למעלה מ- 100 פורעים ישראלים חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, שרפו מבנים של פלסטינים בכפר ג'אלוד, הציתו רכבים ורכוש נוסף | שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל, שלושה נעצרו (חדשות)כיכר השבת
עימותים קשים במהלך הילולת רבי נחמן | המשטרה השתמשה ברימוני הלם ומכת"זית; חמישה נעצרו
בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)קובי ישראל
"זירה קשה מאוד": גבר כבן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס
נהג רכב כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לעילבון | כוחות ההצלה מצאו אותו בזירה ללא סימני חיים וקבעו את מותו (בארץ)קובי רוזן
היום - טמפרטורות נמוכות וגשם קל; ומה יהיה בהמשך החג? | התחזית המלאה
היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף | ומה צפוי בהמשך החג? (מזג האוויר)כיכר השבת
תקיפת ח"כ פרוש בשמחת בית השואבה: סערה באגודת ישראל
ח"כ מאיר פרוש הותקף בסיום שמחת בית השואבה בקריית גת • קריאות בקווי תקשורת פנימיים הניעו מתפרעים להגיע למקום | הסערה באגודת ישראל מתפרצת לרחוב (חרדים)קובי ישראל