צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)

חיים רוזנבוים