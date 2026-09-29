צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)

ב. ניסני