 דלג לתוכן הראשי
מבזקסֻכַּת שְׁלוֹמֶךָ

"כדי שיעסקו בתורה": צפו בתיעוד מימי המועד בסוכתו של הגרב"ד אלישיב

צפו בתיעוד ממראות ימי חול המועד סוכות אצל הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ראש רשת הכוללים "תפארת בחורים" | במהלך הימים נהרו המונים לקבלת פני רבו ברגל ולהתברך מפיו. בהמשך בשמחת חג בסוכתו, ובהופעתו במעמד 'שמחת בית השואבה' בקרב בני הקהילה | לצד רגעיי השמחה והרוממות, בלטו במיוחד שעות ההוד והשקט של סדרי הלימוד בסוכה, בהם נצפה הרב שוקד על התורה כפי המאמר המובאת בתלמוד ירושלמי: "לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה" (חרדים)

חוה"מ סוכות אצל הגרב"ד אלישיב | צילום: צילום: באדיבות המצלם
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

09:10

עם רמקול בידו; האדמו"ר ההונגרי הלהיב את החסידים אשר התרוממו עד כלות הנפש

האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)

חיים רוזנבוים
08:59

רגע של הודאה; ראש העיר ורבני הקהילה חגגו את חנוכת הסוכה ב'היכל מרן'

בני קהילת 'היכל מרן' בבני ברק התכנסו אתמול בראשות המרא דאתרא ורבנים חשובים ולצד ראש העיר, לרגל חנוכת הסוכה • במעמד הודו להשי"ת על למעלה מ-55 שנות תורה והפצת הלכה בעיר • צפו בתיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
08:38

הכלב סימן "נקודה חשודה" והנשק שהוסלק באדמה - אותר | צפו

במהלך סריקות ממוקדות באום אל פחם, סימן הכלב המשטרתי נקודה חשודה בקרקע. בחיפוש במקום אותר נשק שהוסלק והוסתר באדמה | צפו (משטרה)

קובי רוזן
08:38

"גורם זר מעורב": רוביו חושף פרטים חדשים על מזימת הפיגוע בבריטניה

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למעצר החשודים ליד בסיס פיירפורד בבריטניה • "מה שכמעט קרה הוא מצב חמור מאוד", אמר | החשד למעורבות איראנית מתחזק (בעולם)

יוני גבאי
08:27

הפלסטינים מדווחים: זה הבכיר שחוסל הלילה על-ידי ישראל בעזה | תיעוד מהזירה

צה"ל תקף דירה בשכונת נסר במערב העיר עזה ולפי הפלסטינים בתקיפה חוסל מח"ט צפון הרצועה בארגון הטרור חמאס - ששרד ניסיון חיסול לפני ארבעה חודשים | נתניהו וכ"ץ: "משבחים את צה"ל והשב"כ על פעילותם" (חדשות)

ב. ניסני
07:46

צה"ל: 100 פורעים ישראלים שרפו מבנים של פלסטינים, יידו אבנים ופצעו לוחמים

למעלה מ- 100 פורעים ישראלים חסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, שרפו מבנים של פלסטינים בכפר ג'אלוד, הציתו רכבים ורכוש נוסף | שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל, שלושה נעצרו (חדשות)

כיכר השבת
07:34

עימותים קשים במהלך הילולת רבי נחמן | המשטרה השתמשה ברימוני הלם ומכת"זית; חמישה נעצרו

בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב ושמחת בית השואבה שעורך הגאון הרב שלום ארוש מדי שנה בירושלים, התפתחו הפרות סדר ועימותים קשים עם המשטרה | חמישה חשודים נעצרו, הרכבת הקלה נחסמה והמשטרה הפעילה מכת"זית וזרקה רימוני הלם בניסיון לפזר את המתפרעים • צפו בתיעודים מהשטח (חרדים)

קובי ישראל
07:03

"זירה קשה מאוד": גבר כבן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס

נהג רכב כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לעילבון | כוחות ההצלה מצאו אותו בזירה ללא סימני חיים וקבעו את מותו (בארץ)

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר