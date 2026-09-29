גבר בשנות ה-50 לחייו נפל מגובה של למעלה מ-6 מטרים בסמטאות העיר העתיקה • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות מערכות חבלים מורכבות | פונה לבית החולים במצב קשה (בארץ)

בני סולומון