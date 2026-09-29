מבזקים נוספים
אסם מזהירה: יש תקלה נקודתית בבקבוקי קטשופ | אלו פרטי התקלה
תקלה נקודתית באריזה: קטשופ חריף נארז בבקבוקי קטשופ קלאסי • החברה מדגישה שהמוצר בטוח לצריכה | פרטי האצווה המדויקים (צרכנות)כיכר השבת
נפל מגובה 6 מטרים בעיר העתיקה בירושלים: חילוץ דרמטי של גבר במצב קשה
גבר בשנות ה-50 לחייו נפל מגובה של למעלה מ-6 מטרים בסמטאות העיר העתיקה • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות מערכות חבלים מורכבות | פונה לבית החולים במצב קשה (בארץ)בני סולומון
הפוסק הנודע במעמד הענק של יהדות תימן; "העריקים האמיתיים הם החילונים"
המונים השתתפו השבוע במעמד המסורתי של הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בראשות הגאון רבי יצחק רצאבי • במשאו המרכזי תקף את רדיפת בני התורה והתייחס לאמירות על "עריקים" • במעמד השתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור (חרדים)חיים רוזנבוים
לאחר הפגישה במוצ"ש: ראשי גוש השינוי מעדכנים על 'סדרי העבודה החדשים'
ארבע מפלגות המרכז-שמאל הקימו שלושה צוותים משותפים • יפעלו להעלאת אחוז ההצבעה, גיבוש קווי יסוד לממשלה ותיאום תקשורתי | המהלך בעקבות פגישת ראשי המפלגות במוצ"ש (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
תאונת ענק בכביש 6: 18 נפצעו בהתנגשות של מספר רב של כלי רכב
תאונה קשה התרחשה לפני זמן קצר בכביש שש, כאשר 8 כלי רכב התנגשו באזור מחלף עירון • כוחות ההצלה פינו את הנפגעים לבית החולים | הכביש נסגר לתנועה (בארץ)כיכר השבת
נער בן 19 במצב קשה לאחר שהטרקטורון עליו נסע - התהפך
נער בן 19 נפצע באורח קשה לאחר שהתהפך מהטרקטורון וקיבל חבלה רב מערכתית • פונה במסוק לבית החולים לאחר שהורדם והונשם | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי רוזן
בדבקות ובשמחה: הגאון הרב ליאור גלזר מנענע את הלולב בבית מדרשו בבני ברק
אווירת החג ב'פתח הדביר', ראש המוסדות הגאון הרב ליאור גלזר בנטילת לולב ואמירת ההלל בתפילת שחרית בהיכל בית מדרשו בבני ברק (חרדים)חיים רוזנבוים
סוף לסאגה: העירייה הקצתה מקום מיוחד לסוכת הינוקא בשכונה היוקרתית
לאחר פירוק הסוכה של הינוקא והסערה שפרצה בעקבות כך, העירייה הקצתה שטח חלופי סמוך למקום המקורי | הפתרון מאפשר המשך התפילות והשיעורים לרווחת המוני התלמידים (חרדים)חנני ברייטקופף