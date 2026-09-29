בדרום הר חברון שופץ לאחרונה בור מים עתיק מרהיב ביופיו - "מצפה אש"ש" | במקום יש פינת נוי עם צמחייה יפה ולידה ספסל נדנדה, ומהמצפה נשקפת תצפית רחבה | עיקר העיקרים הוא הבור עצמו ששיפצו ומילאו במים חדשים. המים צלולים ונהדרים, בעומק של כמטר וחצי (טיולים)

ישראל שפירא