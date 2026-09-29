מבזקים נוספים
הפוסק הנודע במעמד הענק של יהדות תימן; "העריקים האמיתיים הם החילונים"
המונים השתתפו השבוע במעמד המסורתי של הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בראשות הגאון רבי יצחק רצאבי • במשאו המרכזי תקף את רדיפת בני התורה והתייחס לאמירות על "עריקים" • במעמד השתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור (חרדים)חיים רוזנבוים
לאחר הפגישה במוצ"ש: ראשי גוש השינוי מעדכנים על 'סדרי העבודה החדשים'
ארבע מפלגות המרכז-שמאל הקימו שלושה צוותים משותפים • יפעלו להעלאת אחוז ההצבעה, גיבוש קווי יסוד לממשלה ותיאום תקשורתי | המהלך בעקבות פגישת ראשי המפלגות במוצ"ש (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
תאונת ענק בכביש 6: 18 נפצעו בהתנגשות של מספר רב של כלי רכב
תאונה קשה התרחשה לפני זמן קצר בכביש שש, כאשר 8 כלי רכב התנגשו באזור מחלף עירון • כוחות ההצלה פינו את הנפגעים לבית החולים | הכביש נסגר לתנועה (בארץ)כיכר השבת
נער בן 19 במצב קשה לאחר שהטרקטורון עליו נסע - התהפך
נער בן 19 נפצע באורח קשה לאחר שהתהפך מהטרקטורון וקיבל חבלה רב מערכתית • פונה במסוק לבית החולים לאחר שהורדם והונשם | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי רוזן
בדבקות ובשמחה: הגאון הרב ליאור גלזר מנענע את הלולב בבית מדרשו בבני ברק
אווירת החג ב'פתח הדביר', ראש המוסדות הגאון הרב ליאור גלזר בנטילת לולב ואמירת ההלל בתפילת שחרית בהיכל בית מדרשו בבני ברק (חרדים)חיים רוזנבוים
נתניהו מגנה בחריפות את הלילה הסוער: "קומץ פורעים לא מייצג את המתיישבים"
ראש הממשלה מתח ביקורת חריפה על ההתפרעויות האלימות בשומרון • "גורם עוול עצום לציבור המתיישבים" | קרא לאכיפה מלאה נגד הפורעים (חדשות)יוני גבאי
בור מים עתיק מרהיב ביופיו שפץ לאחרונה | הכירו את "מצפה אש"ש"
בדרום הר חברון שופץ לאחרונה בור מים עתיק מרהיב ביופיו - "מצפה אש"ש" | במקום יש פינת נוי עם צמחייה יפה ולידה ספסל נדנדה, ומהמצפה נשקפת תצפית רחבה | עיקר העיקרים הוא הבור עצמו ששיפצו ומילאו במים חדשים. המים צלולים ונהדרים, בעומק של כמטר וחצי (טיולים)ישראל שפירא
הטרור במזרח ירושלים: נעצר חשוד ערבי בחשד להצתת סוכה במרכז העיר
תושב העיר העתיקה בן 52 נעצר בחשד להצתת סוכה באזור אגריפס • החשד: הצתה ממניע גזעני במהלך חג הסוכות | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (חדשות בארץ)דוד הכהן