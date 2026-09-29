מבזקים נוספים
אסם מזהירה: יש תקלה נקודתית בבקבוקי קטשופ | אלו פרטי התקלה
תקלה נקודתית באריזה: קטשופ חריף נארז בבקבוקי קטשופ קלאסי • החברה מדגישה שהמוצר בטוח לצריכה | פרטי האצווה המדויקים (צרכנות)כיכר השבת
נפל מגובה 6 מטרים בעיר העתיקה בירושלים: חילוץ דרמטי של גבר במצב קשה
גבר בשנות ה-50 לחייו נפל מגובה של למעלה מ-6 מטרים בסמטאות העיר העתיקה • לוחמי האש חילצו אותו באמצעות מערכות חבלים מורכבות | פונה לבית החולים במצב קשה (בארץ)בני סולומון
הפוסק הנודע במעמד הענק של יהדות תימן; "העריקים האמיתיים הם החילונים"
המונים השתתפו השבוע במעמד המסורתי של הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בראשות הגאון רבי יצחק רצאבי • במשאו המרכזי תקף את רדיפת בני התורה והתייחס לאמירות על "עריקים" • במעמד השתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור (חרדים)חיים רוזנבוים
לאחר הפגישה במוצ"ש: ראשי גוש השינוי מעדכנים על 'סדרי העבודה החדשים'
ארבע מפלגות המרכז-שמאל הקימו שלושה צוותים משותפים • יפעלו להעלאת אחוז ההצבעה, גיבוש קווי יסוד לממשלה ותיאום תקשורתי | המהלך בעקבות פגישת ראשי המפלגות במוצ"ש (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
תאונת ענק בכביש 6: 18 נפצעו בהתנגשות של מספר רב של כלי רכב
תאונה קשה התרחשה לפני זמן קצר בכביש שש, כאשר 8 כלי רכב התנגשו באזור מחלף עירון • כוחות ההצלה פינו את הנפגעים לבית החולים | הכביש נסגר לתנועה (בארץ)כיכר השבת
נער בן 19 במצב קשה לאחר שהטרקטורון עליו נסע - התהפך
נער בן 19 נפצע באורח קשה לאחר שהתהפך מהטרקטורון וקיבל חבלה רב מערכתית • פונה במסוק לבית החולים לאחר שהורדם והונשם | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)קובי רוזן
סוף לסאגה: העירייה הקצתה מקום מיוחד לסוכת הינוקא בשכונה היוקרתית
לאחר פירוק הסוכה של הינוקא והסערה שפרצה בעקבות כך, העירייה הקצתה שטח חלופי סמוך למקום המקורי | הפתרון מאפשר המשך התפילות והשיעורים לרווחת המוני התלמידים (חרדים)חנני ברייטקופף
נתניהו מגנה בחריפות את הלילה הסוער: "קומץ פורעים לא מייצג את המתיישבים" | כ"ץ: למצות את הדין
ראש הממשלה מתח ביקורת חריפה על ההתפרעויות האלימות שהיו הלילה בשומרון וכתב בהודעה רשמית: "ההתפרעויות גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים" וקרא לאכיפה מלאה נגד הפורעים | השר כ"ץ הגיב: במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיטים כוחות ממשימותיהם ופוגעים במאמצי הביטחון" (חדשות)יוני גבאי