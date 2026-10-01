מבזקים נוספים
נתניהו באזהרה נוספת: יש סימנים שאיראן ינסו לפגוע במטרות ישראליות
ראש הממשלה בריאיון לרשת 'פוקס ניוז': "ישנם סימנים לכך שהאיראנים ינסו לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות" • נתניהו: "בישראל מתכוונים להסיק מסקנות ולהדק עוד יותר את הביטחון" • התייחס לתקרית במטוס: "הטייס עבר תהליכי הקצנה איסלאמית" (ביטחון)דוד הכהן
דרמה בעליון: עמית ממליץ לאבו שחאדה לפרוש - "יש רוב לפסילה"
נשיא בית המשפט העליון הודיע כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה • השופטים הציעו לו לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין | עד הבוקר להגיב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
אוריך, ינון מגל, שיקלי שרון גל ונוספים - בהתוועדות מחשמלת בסוכת השליח
התוועדות חסידית מרוממת בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה • בין המשתתפים: יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי, ליאור להב ועוד רבים וטובים • האווירה המיוחדת והשמחה נמשכו עד קרוב לשלוש לפנות בוקר (אנשים)יאיר טוקר
ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה
המוני חסידי ביאלה וקרלין סטולין צפויים לחלוק הערב כבוד אחרון לרבנית הצדקנית והדגולה מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנת הגה"צ ראש ישיבת באבוב זצ"ל ובזיו"ש של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין | ארונה הובא ארצה, והערב תצא ההלוויה להר הזיתים | כל הפרטים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
טראמפ מתייחס לדיווחים שנתניהו קיבל אזהרות לפני הטבח; ומה אמר על איזנקוט?
הנשיא מגיב לדיווחים על אזהרות שניתנו לנתניהו ערב הטבח מהאמירויות ומצרים • לא נוקט עמדה בבחירות הישראליות • על שיתוף פעולה עם איזנקוט: "לא שמעתי דברים רעים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מכל קצווי תבל; תיעוד ענק מחג הסוכות בצל קודשו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך
רבבות בני ישראל נוהרים בימים אלו אל עיה"ק ירושלים, להקביל פני רבו ברגל, של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • מראות הוד של שמחת בית השואבה בהשתתפות מאות אברכי "תשובות והנהגות", מעמד פתיחת הכולל העשירי, הבכי המרגש של הפוסק על בני הנוער, ביקורי גדולי ישראל והאדמו"רים, וכל רגעי השיא מחוה"מ סוכות • בתוך כך, התרגשות בית שמש לקראת שמחת תורה בהיכל ישיבתו של הפוסק (חרדים)חיים רוזנבוים
חברת התעופה הענקית הודיעה: נוסעים לישראל לא יעלו כרגע למטוסים
חברת אמירייטס הודיעה על השעיית שיתוף הקוד עם פליי דובאי בקווים לתל אביב • פליי דובאי השעתה את כל טיסותיה לישראל | חברות ישראליות יפעילו טיסות השבה מדובאי (תעופה)יוסי נכטיגל