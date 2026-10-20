גשם בחוף, רוחות חזקות ומהפך לחם מהרגיל: הטוויסט במזג האוויר

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את היחסים עם סעודיה וטען: "עמדתי היא שישראל לא צריכה לתת למוחמד בן סלמאן שום דבר עד שהוא ייתן משהו בתמורה. אני חושב שאנחנו נותנים לו דברים. לדעתי, זו טעות". סמוטריץ' הוסיף: "אני דורש מבן סלמאן לכבד אותי אם הוא רוצה שאעזור לו. אני בשום אופן לא מוכן שבן סלמאן יתייצב נגדנו פעם אחר פעם, יירק עלינו, ואז יצפה שנמשיך לתת לו דברים".

קובי אטינגר