מנהיג הכת בקניה הבטיח למאמיניו כי יפגשו את אותו האיש לאחר סוף העולם אם יפסיקו לאכול | בית המשפט הרשיע אותו ברצח 190 ילדים ואדם מבוגר (חדשות בעולם)

דני שפיץ