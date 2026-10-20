בפעילות משותפת בשבוע שעבר, הותקפו והושמדו מחסני אמצעי לחימה ששימשו את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור • בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות, משגרים ורובי קלאצ'ניקוב • צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)

ב. ניסני