מבזקים נוספים
עשרות בחורי ישיבה חסידי חב״ד נעצרו יחד בנתב״ג; המשפחות ממתינות בטרמינל
שוטרים המתינו לעשרות בחורי ישיבה חסידי חב״ד בנתב״ג, ועצרו אותם בעקבות אי הסדרת מעמדם מול צה״ל | הבחורים הגיעו יחד בטיסה מניו יורק בתום שנת לימודים (חרדים)נחמן שטרנהרץ
חצי ש"ס מאחוריהם; אלפי חסידי פאפא חגגו את סיום המחצית והתחלת 'בבא קמא'
אלפי חסידי פאפא התכנסו למעמד סיום חצי ש"ס, בשילוב מעמד התחלת החצי השני ע"י הלימוד במסכת 'בבא קמא' | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר בהדרו, נשא מדברות קודשו, ופצח בריקוד נלהב לכבוד התורה ולומדיה | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
מכה לתשתיות הטרור: צה"ל ושב"כ השמידו שלושה מחסני אמל"ח של חמאס ברצועה
בפעילות משותפת בשבוע שעבר, הותקפו והושמדו מחסני אמצעי לחימה ששימשו את הזרוע הצבאית של ארגון הטרור • בין אמצעי הלחימה שהושמדו: רקטות, משגרים ורובי קלאצ'ניקוב • צה"ל: "נמשיך לפעול להסרת כל איום מיידי" (צבא)ב. ניסני
לקראת הבחירות: חבר הקונגרס ביקר אצל האדמו"ר מסאטמר
חבר הקונגרס בבית הנבחרים בארה"ב, פט רייאן, המייצג את העיר מונורו ומתמודד בימים אלו לבחירה מחודשת, הגיע לביקור חיזוק במעון האדמו"ר מסאטמר | הרבי הודה לו על פועלו למען החינוך הטהור, ובהמשך דנו בקידום פתרונות דיור ובהרחבת גבולי הקדושה לרווחת אלפי התושבים (חסידים)חיים רוזנבוים
אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12
דרמה בסין: פעוטה נתלתה מחלון בבניין רב קומות, והשכנים מיהרו לפעול כדי למנוע אסון | בעוד הילדה תלויה בגובה רב, התושבים ניסו לתמוך בה (חדשות בעולם)דני שפיץ
היעלמות מסתורית: הדיווח הדרמטי על מצבו של קים ג'ונג און
שמונה ימים ללא הופעה פומבית של אחד המנהיגים המסוגרים בעולם מעוררים שאלות סיבבי הרודן של צפון קוריאה (חדשות בעולם)דני שפיץ
טלטלה בצה"ל: עשרות אנשי קבע חשודים בהונאת מיליונים בעזה בזמן המלחמה
מבצע מעצרים נרחב ברחבי הארץ חשף חשד כבד לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בהפעלת כלי צמ"ה עבור צה"ל ברצועת עזה | בין העצורים: עשרות אזרחים לצד אנשי קבע (חדשות בארץדני שפיץ
פשיטת ענק בצפון: מצבור האמל"ח והסמים של ארגון 'אבו לטיף' נחשף בשטח פתוח
פעילות של כוחות ימ"ר צפון ומג"ב מעל הכפר ראמה הובילה לגילוי בונקר נשקים וציוד לחימה | בין הממצאים: 12 כלי נשק, מטעני חבלה צה"ליים, עשרות מערכות הפעלה, אפודים קרמיים ומעל 3 ק"ג קוקאין | "מכה קשה לתשתיות הארגון" (בארץ)קובי רוזן