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נפע ממטען של חיזבאללה

"אין לו משפחה בארץ": קריאה להשתתף בהלוויית החייל הבודד שנפל בלבנון

חבריו של רס"ר אלכסנדר פילין הי"ד קוראים לציבור להגיע להלווייתו • ללוחם שנפל בדרום לבנון אין בני משפחה בישראל | ההלוויה היום בחיפה (צבא וביטחון)

רס״ר במיל׳ אלכסנדר פילין הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

קריאה נרגשת הופנתה הבוקר (ראשון) לציבור הרחב: להגיע להלווייתו של רס"ר במיל' אלכסנדר פילין הי"ד, בן 29 מחיפה, שנפל לפני שלושה ימים בקרב בדרום .

חבריו של הלוחם הבודד מבקשים שכמה שיותר אנשים ישתתפו במסע הלוויה ויעניקו לו כבוד אחרון.

לפילין ז"ל אין בני משפחה בישראל, והוא עלה לארץ לבדו. חבריו חוששים שההלוויה תתקיים בנוכחות מעטה, ומבקשים מהציבור להגיע ולהעניק לו את הכבוד הראוי ללוחם שנפל על הגנת המדינה.

ההלוויה תתקיים היום (ראשון) בשעה 12:00 בחיפה. על פי הפרטים שנמסרו, פילין ז"ל היה חייל בודד שרצה להתגייס ליחידה מובחרת, אך בשל קשיים שפתיים וחוסר בסיווג ביטחוני - בחר בסופו של דבר בחטיבת הנח"ל. הוא שירת במפקדת אוגדה 36 והיה בן 29 בנופלו.

נפל בפיצוץ מטען בדרום לבנון

כזכור, התקרית הקשה בה נפל פילין ז"ל אירעה ביום חמישי האחרון באזור הליטני, סמוך לכפר א-טייבה שבדרום לבנון. צוות לוחמים מחפ"ק סגן מפקד אוגדה 36 וגבעתי צעדו רגלית באזור, כאשר הופעל לעברם מטען חבלה של . כתוצאה מהפיצוץ נהרג רס"ר פילין ז"ל, ושבעה לוחמים נוספים נפצעו בדרגות שונות.

בין הפצועים בדרגה בינונית היו קצין בכיר בדרגת אל"מ המשמש כסגן מפקד אוגדה 36, וכן מג"ד במילואים באגד 556 בדרגת סא"ל. התקרית התרחשה בעיצומה של הלחימה המתמשכת בדרום לבנון, בעת שכוחות ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה.

ראש עיריית חיפה יונה יהב ספד הבוקר לפילין ז"ל: "אלכסנדר התייצב לדגל כאשר נקרא, עזב את שגרת חייו ואת יקיריו, ויצא להגן על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה. הוא חלק מדור של נשים וגברים המוכנים לשאת בנטל ולהקריב מעצמם למען כולנו, מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ".

"בשעה קשה זו, ליבה של חיפה כולה עם משפחת פילין", הוסיף יהב. "בשם תושבות ותושבי העיר, אני שולח תנחומים מעומק הלב לבני ובנות המשפחה ומחבק אותם בכאבם הכבד".

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןדרום לבנוןהותר לפרסום

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