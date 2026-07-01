אלוף במיל' ניצן אלון, לשעבר ראש מפקדת השבויים והנעדרים, תקף היום (רביעי) בחריפות את ההנהגה המדינית בכנס הרצליה שנערך באוניברסיטת רייכמן. לדבריו, הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר ושלמות יותר להשבת החטופים, בשם מה שהוא מכנה "ניצחון מוחלט שהוא כזב".

"הדחיפה להצעות חלקיות בפורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר - הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם", אמר אלון בשיחה עם אודי סגל. "עכשיו, יש בזה גם היגיון מסוים, אבל אני חושב שאסטרטגית, לנהל את המלחמה במשך יותר משנתיים עד שבעצם ממשל אמריקני כפה עלינו את סיומה, זו לא הייתה הדרך האופטימלית".

אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח ב-7 באוקטובר ומונה לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, הבהיר כי "עם הניצחונות, או דווקא עם הפערים שנשארו לנו בעזה, ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם". לדבריו, המחיר ששולם בגלל האורך הממושך של המלחמה היה כבד במיוחד.

"כשמדברים על החזרת כל החטופים יש לזכור שבערך 40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי, ואני לא שוכח את זה", הדגיש אלון. "במקומות מסוימים היינו יכולים אולי בתפקוד ובהחלטות אחרות, או במו"מ אחר, להחזיר אותם בחיים".

אלון התייחס גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים של המשא ומתן: "אז השר סמוטריץ', שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים - אני לא חושב שיכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים".

יצוין כי אלון הודיע לאחרונה על סיום תפקידו כראש מפקדת השבויים והנעדרים, לאחר יותר משנתיים בתפקיד. תחת פיקודו פעלה המפקדה בדגש על איסוף ומחקר מודיעין, סיוע למו"מ, הובלת והוצאת מבצעים מיוחדים וקיום קשר שוטף עם משפחות החטופים.