הותר לפרסום הבוקר (חמישי) שמו של חלל צה"ל שנפל אמש בתאונה מבצעית קשה בדרום לבנון. רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת 'סער מגולן' (7), נספה כאשר כלי הרכב בו נסע התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין שבדרום לבנון.

האירוע הטראגי התרחש אמש סמוך לשעה 23:00, כאשר כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב המבצעי. רס"ר סויד ז"ל נפל במקום, ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו.

משפחתו של רס"ר באסל סויד ז"ל עודכנה על האסון הכבד, ומערכת הביטחון מתחקרת את נסיבות התאונה.