כיכר השבת
לוחם נוסף נפצע

תאונה מבצעית טרגית בדרום לבנון: רכב צבאי התהפך, רס"ר באסל סויד ז"ל נהרג במקום

כלי רכב של כוחות גולני התהפך ברב א תלתין • רס"ר באסל סויד ז"ל נפל במקום, לוחם נוסף נפצע באורח בינוני | פרטי התאונה הקשה (צבא וביטחון)

רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל (צילום: דובר צה״ל )

הותר לפרסום הבוקר (חמישי) שמו של חלל שנפל אמש בתאונה מבצעית קשה בדרום . רס"ר (מיל') באסל סויד ז"ל, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת 'סער מגולן' (7), נספה כאשר כלי הרכב בו נסע התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין שבדרום לבנון.

האירוע הטראגי התרחש אמש סמוך לשעה 23:00, כאשר כלי רכב של כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני התהפך במרחב המבצעי. רס"ר סויד ז"ל נפל במקום, ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו.

משפחתו של רס"ר באסל סויד ז"ל עודכנה על האסון הכבד, ומערכת הביטחון מתחקרת את נסיבות התאונה.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןהותר לפרסוםתאונה מבצעית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר