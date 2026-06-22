דבריו של בן גביר, היום | צפו - צילום: עוצמה יהודית דבריו של בן גביר, היום | צפו | צילום: צילום: עוצמה יהודית 10 10 0:00 / 4:25

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פתח היום (שני) את ישיבת סיעת עוצמה יהודית בהצהרה חריפה נגד מדיניות הממשלה בלבנון, תוך שהוא מבקר בעקיפין את ראש הממשלה בנימין נתניהו על נכונותו להיענות ללחצים אמריקאיים. "לא עוד הפסקת אש דרדלה - מי שמאיים על אזרחי ישראל, צריך לדעת שהמחיר יהיה בלתי נסבל", הצהיר בן גביר.

דבריו של השר מגיעים על רקע הנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון לנצור את האש בדרום לבנון, בעקבות בקשות מארצות הברית. ההנחיה עוררה כעס בקרב לוחמי צה"ל הנמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני. "צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", דיווח כתב הצבא יוסי יהושוע, והוסיף כי "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים שקשרו להם את הידיים".

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"הגענו לנקודה הכי קרובה להכרעה" ראש השב"כ זיני מזהיר בדיונים סגורים: השביעי באוקטובר הבא יהיה בעיר הזו קובי אטינגר | 13:58 בן גביר טען בהצהרתו כי ישראל נמצאת בנקודת מפנה היסטורית. "מדינת ישראל נלחמת על בטחונה ועל זכותם של אזרחיה לחיות ללא איום מתמיד. שילמנו במלחמה הזו מחירים קשים מאוד בחיי חיילנו ואזרחנו, והגענו לנקודה הכי קרובה להכרעה", אמר. "זוהי הזדמנות היסטורית לייצר ביטחון לדורות הבאים שלנו, להישיר מבט למשפחות החללים ולומר שבניהם לא נפלו לשווא". השר הציג משוואה ברורה: "מדינת ישראל חייבת להיות בטוחה, אם לא - ביירות תיראה כמו בית חאנון". דבריו מהווים איום ישיר על בירת לבנון, תוך השוואה להרס שנגרם לעיר הצפון-עזתית במהלך מבצע 'חרבות ברזל'. בן גביר הדגיש: "מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור - אוהבים את הנשיא טראמפ אבל קודם כל חיילי ישראל, הלוחמים שלנו, התושבים שלנו, ביטחון אזרחי ישראל קודם לכל". "מדיניות ההכלה נכשלה" בהתייחסו למחיר הכבד שמשלמים הלוחמים, בן גביר ציין את נפילת הלוחמים בימים האחרונים בלבנון. "בימים האחרונים שוב שילמנו מחיר כבד בלבנון. איבדנו לוחמים יקרים, כל חלל הוא עולם ומלואו, לכל אחד מהם יש הורים, משפחה, חלומות, וסיפור חיים שלא ימשיך להיכתב", אמר. "דווקא מתוך הכאב ומתוך האחריות, צריך לומר ביושר - מדיניות ההכלה נכשלה".

כוחות צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

השר תקף את המדיניות הישראלית בעשורים האחרונים: "שנים של תגובות מדודות, משוואות מדומיינות, ניסיון לקנות שקט זמני, לא הביאו ביטחון. אויבינו פירשו זאת כחולשה והמשיכו להתעצם". לדבריו, "מי שיורה על מדינת ישראל, מי שמאיים על אזרחי ישראל, צריך לדעת שהמחיר יהיה בלתי נסבל מבחינתו".

בן גביר הדגיש את ההישגים הביטחוניים שהושגו בתקופת כהונתו: "היום היישובים מוכנים יותר מכפי שהיו בעבר. כיתות הכוננות שחיזקנו ופתחנו, הקמת המשמר הלאומי, והרחבת האפשרות לאזרחים נורמטיביים לשאת נשק, צבא גדול ואדיר יצרו מציאות חדשה. האויב מבין שמולו עומדת אוכלוסייה חזקה, מוכנה ומסוגלת להגיב".

"אם לבנון מאפשרת טרור - ביירות תשלם"

השר הבהיר את עמדתו לגבי לבנון: "אם לבנון מאפשרת להפוך את שטחה לבסיס טרור נגד ישראל, ביירות צריכה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להתנהל כרגיל. מי שבוחר במלחמה מול ישראל, צריך לשאת בתוצאות". דבריו מתייחסים למדיניות הממשלה הלבנונית שמאפשרת לחיזבאללה לפעול מתוך שטחה.

בן גביר הוסיף: "אנחנו מעריכים כל ידידות וכל שיתוף פעולה עם ידידתינו ארה"ב, אבל בסוף, האחריות לביטחון אזרחי ישראל מוטלת על ממשלת ישראל בלבד". דבריו מהווים ביקורת עקיפה על נכונותו של נתניהו להיענות ללחצים אמריקאיים בעניין הפסקת האש.

כוחות חטיבת אגוז בפעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

התקפה על בנט ואנשי השמאל

בן גביר לא הסתפק בביקורת על הממשלה, אלא גם תקף את מתנגדיו הפוליטיים. "ראיתי שנפתלי בנט הטיח בי יחד עם עוד כמה אנשי שמאל ביקורת", אמר. "אני אומר בצורה ברורה, לכל אלו שביקרו את העמדה שלי: העמדה שלי שאומרת שחיי אזרחי ישראל קודמים לכל, ושאסור שאימהות ישראליות ימשיכו לשלם את המחיר של כניעה ללחץ בינלאומי, מייצגת ציבור עצום בישראל".

השר המשיך בהתקפה אישית על בנט: "פי אלף מהעמדה של הנוכל בנט שעובר מחדש קורס צלילה לכיוון אחוז החסימה". דבריו מתייחסים לסקרים האחרונים שמראים ירידה בכוח מפלגתו של בנט.

בן גביר סיכם את דבריו ואמר: "ברגעים כאלה נבחנת מנהיגות. לא ביכולת להסביר למה אי אפשר, לא לחפש למצוא חן בעיני אף אחד, אלא באומץ לעשות את מה שצריך כדי שאזרחי ישראל יחיו בביטחון. חיי חיילנו ותושבנו קודמים".