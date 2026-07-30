מכת אש אדירה: המנהרה שבה הוחזקו חטופים הופצצה וקרסה | צפו

לאחר שמונה חודשים רצופים של פעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום רצועת עזה, השלימו כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 את משימתם המורכבת תחת פיקוד אוגדת עזה (143). המבצע המקיף כלל משימות הגנה מורכבות וטיהור שיטתי של מרחב "הקו הצהוב" מתשתיות טרור, במטרה לשלול מחמאס את יכולותיו התת-קרקעיות ולהעמיק את השליטה המבצעית של צה"ל באזור.

גולת הכותרת של הפעילות המבצעית הייתה השמדתן של מעל עשר תשתיות תת-קרקעיות מרכזיות, שבוצעה בשיתוף פעולה הדוק בין לוחמי חטיבה 188 ליחידת ההנדסה למשימות מיוחדות (יהל"ם). בין התוואים שהושמדו נחשפה גם מנהרה תת-קרקעית מרכזית ששימשה את ארגון הטרור חמאס להחזקת חטופים ישראלים. הפעולה ההנדסית כללה מיפוי יסודי של התווים, חקירת המבנה התת-קרקעי, ולבסוף הריסה מוחלטת למניעת שימוש עתידי.

תיעוד מיוחד שפרסם דובר צה"ל מהאוויר מציג את רגעי השיא של השמדת התשתיות התת-קרקעיות בדרום הרצועה. בסרטון ניתן לצפות בצילומי תצפית אוויריים מזוויות שונות המכסים שטח נרחב ומיושב בדרום עזה. ברגע הפיצוץ המבוקר מתרחשת סדרה של פיצוצים עוצמתיים וענני עשן ואבק כבדים מגיחים בבת אחת מתוך האדמה לאורך מספר נקודות בקרקע – ממחישים את היקפו של התוואי התת-קרקעי שנפרש מתחת למבנים והושמד כליל על ידי כוחות ההנדסה.

תפיסת אמצעי לחימה נרחבת

לצד הטיפול בתת-הקרקע, פשטו הלוחמים על מעוזי טרור רבים מעל פני הקרקע ואיתרו כמויות גדולות של אמצעי לחימה שננטשו או הוסתרו על ידי מחבלי חמאס. בין הציוד שנחשף ותפס על ידי הכוחות נמנים משגרי רקטות מוכנים לשיגור, רקטות, רימוני יד, מטעני חבלה רבי-עוצמה ורובי סער מסוג 'קלאצ'ניקוב'. תפיסת אמצעי לחימה אלו סיכלה ניסיונות פיגוע והוציאה מכלל שימוש מערכים שלמים של הארגון במרחב.

כחלק משיפור תפיסת ההגנה ארוכת הטווח באזור וביסוס אחיזת צה"ל בשטח, פעל צוות הקרב החטיבתי למיסוד צירים חדשים ולהקמת מוצבים מבצעיים שנועדו להבטיח את שליטת הכוחות ולמנוע חזרה של גורמי טרור לקו המגע. בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים בשטח בהתאם למתווה הפסקת האש, וימשיכו לפעול בעוצמה להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל במרחב.

הפעילות המבצעית של חטיבה 188 בדרום הרצועה מהווה חלק ממאמץ רחב היקף של צה"ל לסיכול תשתיות הטרור ולהעמקת השליטה המבצעית ברצועת עזה. המשימה שהושלמה מצטרפת לשורה של חיסולים ממוקדים ופעולות מבצעיות נוספות שבוצעו בחודשים האחרונים במסגרת המלחמה בעזה.

יצוין כי בימים האחרונים דווח על התקדמות במגעים בין ישראל לחמאס בנוגע ליישום השלב השני בעזה, כאשר הצדדים מנסים להגיע להסכמות על סוגיות מרכזיות כולל נסיגת כוחות צה"ל והסדרת סוגיית הנשק. עם זאת, צה"ל ממשיך לפעול בשטח ולשמור על מוכנות מבצעית מלאה.