שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (שני) בפיקוד צפון, שם הוא חשף מי הוא הבכיר בחיזבאללה שחוסל בידי צה"ל.

הסיור התקיים ביחד עם מפקד הפיקוד אלוף רפי מילוא, מפקד הגיס הצפוני אלוף יקי דולף, סגן מפקד פיקוד צפון אלוף (מיל') מוטי ברוך, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, מאו"ג 210 תא"ל יאיר פלאי, מאו"ג 91 תא"ל יובל גז, מאו"ג 162 תא"ל שגיב דהן, מאו"ג 146 תא"ל בני אהרון, מפקד זירה ימית צפונית, תא"ל א', רמ"ט פצ"ן, תא"ל אורי דאובה, ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור שר הביטחון עודכן כי כ-650 אלף תושבים התפנו מהדאחייה, ועוד כחצי מיליון מדרום לבנון. בנוסף, השר עודכן על חיסולו של מפקד יחידת נצר בחיזבאללה, אבו חסין ראע'ב, במהלך תקיפת צה"ל מוקדם יותר הלילה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני שמח להיות כאן, אני רואה את הנחישות, אני יודע את היכולות, דרככם גם עד לאחרון החיילים. אני בטוח שהמוטיבציה מאוד גבוהה, כמו שאתם אומרים. מבינים שמגינים כאן על מדינת ישראל, מגינים על היישובים, רואים את זה - וגם הולכים לעשות את זה".

לדבריו: "ההחלטה ללכת מיד קדימה ולהגן על היישובים זו החלטה שהיא נכונה מוסרית, מבצעית, והיא גם מאפשרת את ההמשך, והיא נותנת ביטחון ליישובים שמה שהיה לא יחזור. אין פינוי, אין נטישה, כל אחד נשאר על אדמתו, בבית שלו, בכל מקום שהוא נמצא. זו המשימה מספר אחת - להגן על היישובים ולתת להם את הביטחון מפני פשיטות ומפני ירי נ"ט".

עוד הוא אמר: "מהנקודה הזאת, בהחלט צריך לא רק שלא לסגת מול החיזבאללה, אלא לנצל את ההזדמנות כדי להכות בו. אנחנו מכים בו ונכה בו. תכינו את התוכניות המבצעיות על מנת להכות ולגבות ממנו מחירים ולסכל יכולות שלו. העובדה שמיליון לבנונים התפנו מבתיהם בדרום לבנון ובדאחייה מעידה על עוצמתו של צה"ל ועל יכולת ההרתעה של צה"ל."

שר הביטחון הוסיף: "צריך לנצל את זה כדי לסכל איומים שעוד לא הספקנו לסכל קודם, להפוך את האזור הזה לעוד יותר בטוח מאשר לפני מבצע 'שאגת הארי', שצריך להסתיים שמבחינה ביטחונית המצב הוא עוד יותר טוב מבחינת היישובים. ממשלת לבנון היא לא מהאו"ם. היא לקחה אחריות, היא חתמה על הסכמים, היא צריכה לעמוד בהם. היא התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו, היא צריכה לפעול לעשות את זה. אנחנו רואים עכשיו שהם לא עמדו בהתחייבויות שלהם - לא הם ולא צבא לבנון. הם אפשרו לחיזבאללה לרדת דרומה ולא מנעו את הדברים האלה ותמיד המסקנה שמה שאנחנו לא נעשה אף אחד לא יעשה. הם מחויבים והם צריכים לפעול, אנחנו צריכים לוודא שהדברים האלה יקרו".

לסיום הוא אמר: "אני באמת מאחל לכולנו בהצלחה, לעמוד במשימות ולצאת חזקים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול".