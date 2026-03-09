כיכר השבת
"יש לנו הזדמנות" | צפו

שר הביטחון סייר בפיקוד צפון והכריז: זה המחבל הבכיר מחיזבאללה שחוסל 

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בפיקוד צפון ועדכן על חיסול מפקד יחידת נצר בחיזבאללה וכי למעלה ממיליון תושבים פונו מהדאחייה ומדרום לבנון: "לא רק שלא ניסוג מול החיזבאללה - אלא ננצל את ההזדמנות כדי להכות בו ולגבות ממנו מחירים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול" | צפו (חדשות בארץ)

3תגובות
דבריו של השר כ"ץ
דבריו של השר כ"ץ| צילום: צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון
דבריו של השר כ"ץ (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון ביקר הבוקר (שני) בפיקוד צפון, שם הוא חשף מי הוא הבכיר בחיזבאללה שחוסל בידי צה"ל.

הסיור התקיים ביחד עם מפקד הפיקוד אלוף רפי מילוא, מפקד הגיס הצפוני אלוף יקי דולף, סגן מפקד פיקוד צפון אלוף (מיל') מוטי ברוך, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, מאו"ג 210 תא"ל יאיר פלאי, מאו"ג 91 תא"ל יובל גז, מאו"ג 162 תא"ל שגיב דהן, מאו"ג 146 תא"ל בני אהרון, מפקד זירה ימית צפונית, תא"ל א', רמ"ט פצ"ן, תא"ל אורי דאובה, ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור שר הביטחון עודכן כי כ-650 אלף תושבים התפנו מהדאחייה, ועוד כחצי מיליון מדרום לבנון. בנוסף, השר עודכן על חיסולו של מפקד יחידת נצר בחיזבאללה, אבו חסין ראע'ב, במהלך תקיפת צה"ל מוקדם יותר הלילה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני שמח להיות כאן, אני רואה את הנחישות, אני יודע את היכולות, דרככם גם עד לאחרון החיילים. אני בטוח שהמוטיבציה מאוד גבוהה, כמו שאתם אומרים. מבינים שמגינים כאן על מדינת ישראל, מגינים על היישובים, רואים את זה - וגם הולכים לעשות את זה".

לדבריו: "ההחלטה ללכת מיד קדימה ולהגן על היישובים זו החלטה שהיא נכונה מוסרית, מבצעית, והיא גם מאפשרת את ההמשך, והיא נותנת ביטחון ליישובים שמה שהיה לא יחזור. אין פינוי, אין נטישה, כל אחד נשאר על אדמתו, בבית שלו, בכל מקום שהוא נמצא. זו המשימה מספר אחת - להגן על היישובים ולתת להם את הביטחון מפני פשיטות ומפני ירי נ"ט".

עוד הוא אמר: "מהנקודה הזאת, בהחלט צריך לא רק שלא לסגת מול החיזבאללה, אלא לנצל את ההזדמנות כדי להכות בו. אנחנו מכים בו ונכה בו. תכינו את התוכניות המבצעיות על מנת להכות ולגבות ממנו מחירים ולסכל יכולות שלו. העובדה שמיליון לבנונים התפנו מבתיהם בדרום לבנון ובדאחייה מעידה על עוצמתו של צה"ל ועל יכולת ההרתעה של צה"ל."

שר הביטחון הוסיף: "צריך לנצל את זה כדי לסכל איומים שעוד לא הספקנו לסכל קודם, להפוך את האזור הזה לעוד יותר בטוח מאשר לפני מבצע '', שצריך להסתיים שמבחינה ביטחונית המצב הוא עוד יותר טוב מבחינת היישובים. ממשלת לבנון היא לא מהאו"ם. היא לקחה אחריות, היא חתמה על הסכמים, היא צריכה לעמוד בהם. היא התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו, היא צריכה לפעול לעשות את זה. אנחנו רואים עכשיו שהם לא עמדו בהתחייבויות שלהם - לא הם ולא צבא לבנון. הם אפשרו לחיזבאללה לרדת דרומה ולא מנעו את הדברים האלה ותמיד המסקנה שמה שאנחנו לא נעשה אף אחד לא יעשה. הם מחויבים והם צריכים לפעול, אנחנו צריכים לוודא שהדברים האלה יקרו".

לסיום הוא אמר: "אני באמת מאחל לכולנו בהצלחה, לעמוד במשימות ולצאת חזקים. יש לנו הזדמנות להביא ביטחון מאוד מאוד גדול".

3
צה״ל מוכיח שוב את עוצמתו ואת ההרתעה של כל הכבוד על המקצועיות והנחישות מי שמגן על מדינת ישראל ומביא ביטחון ליישובים שלנו ראוי לכל הערכה עכשיו כל הציפייה היא שנמשיך להכות במקום הנכון ולשמור על העם שלנו
ניסני
2
תודה לכם חיילי צה״ל על ההקרבה והנחישות אנחנו מרגישים בטוחים
פסח
1
אחינו בית ישראל נמצאים בשעה קשה. חיילי צה״ל עומדים בחזית ושומרים על עם ישראל במסירות נפש. זה הזמן שכל יהודי יוסיף כוח רוחני תפילה, תהילים וצדקה. מי שיכול להגיע לכותל המערבי ולהתפלל לשלום החיילים אשריו, ומי שלא שיאמר פרקי תהילים בביתו תפילת רבים אינה חוזרת ריקם
שמואל

