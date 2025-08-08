בדרך לכיבוש רצועת עזה: לאחר ישיבה ממושכת ודרמטית שנמשכה עד לשעות הלילה המאוחרות, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו להכרעת ארגון חמאס ולהשתלטות על העיר עזה. התוכנית, שהוצגה בפני השרים, כוללת שלושה שלבים עיקריים שמטרתם להביא לסיום הלחימה בעזה תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים של ישראל.

על פי התוכנית, צה"ל יחל בהכנסת סיוע הומניטרי לאוכלוסיית העיר, במיוחד לאזורים שנמצאים במרחק מה משדות הקרב, ולאחר מכן תתבצע פינוי של תושבים לאזורים בדרום הרצועה. עד לתאריך הסמלי 7 באוקטובר, תהליך זה צפוי להסתיים, והשלב הבא יהיה כיתור מלא של העיר ופעולה צבאית לשם השתלטות על העיר עצמה.

בהודעה הרשמית שפרסמה לשכת ראש הממשלה צוין כי הקבינט אימץ את חמשת העקרונות לסיום המלחמה, שבמסגרתם יפעל צה"ל להכריע את חמאס ולהחזיר את השקט לעזה. עקרונות אלו כוללים את פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית על רצועת עזה, וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

הדיון בקבינט היה טעון וכולל עימותים פנימיים, במיוחד בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין שרי הקבינט.

זמיר הציג תוכנית חלופית שלא התקבלה, שבה לא הומלץ על השתלטות מלאה על העיר עזה, וטען כי התוכנית שאושרה עלולה לסכן את חיי החטופים ולהוביל למלחמה מתמשכת. "אני מציע שתסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה," אמר זמיר בדיון.

בניגוד לדעתו של הרמטכ"ל, רוב השרים סברו שהתוכנית המוצעת תוכל להניב את התוצאות הרצויות הרבה יותר מהר מאשר התוכנית החלופית.

השרים סמוטריץ' ובן גביר התנגדו לעקרונות שנקבעו לסיום המלחמה ולקבלת תוכניות סיוע הומניטרי. "תוכנית הצבא לא תוביל לניצחון", טען סמוטריץ'. "אסור לעצור באמצע, יש לגבות מחיר מחמאס". בנוסף, היו שרים שנמנעו בהצבעה או לא תמכו בכל הסעיפים, כמו גדעון סער וזאב אלקין.

ההחלטה של הקבינט מגיעה בזמן שבו התקשורת העולמית מציינת כי ישראל עשויה להיתקל בקשיים נוספים במידה ותצא למבצע קרקעי נרחב. על פי דיווחים בניו יורק טיימס, צה"ל מעריך שכיבוש כל רצועת עזה ידרוש חודשים רבים של לחימה, ואם ישראל תשאף לשלוט בה בדומה לשליטה ביהודה ושומרון, ידרשו לכך עד חמש שנים של מאבק צבאי.

רשת NBC אף ציטטה גורמים אמריקאיים המצביעים על כך שהתמונות הלווייניות מעידות על התרכזות כוחות ישראליים ליד גבול עזה, דבר שמעיד על מבצע קרקעי קרוב.

לפי דיווח באתר וויינט, בהחלטת הקבינט לא נעשה שימוש במילה "כיבוש", אלא ב"השתלטות", מונח שנבחר מתוך סיבות משפטיות הנוגעות לאחריות על האוכלוסייה האזרחית בעיר עזה. אולם, גורמים ישראליים מדגישים כי מדובר למעשה בכיבוש של העיר עזה, בעקבות הפינוי הצפוי של תושבי העיר.