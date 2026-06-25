גלעד שליט לאחר שובו ארצה ( צילום: פלאש90 )

ארכיון צה"ל במשרד הביטחון חושף הבוקר (חמישי) לראשונה את יומני המבצעים הרשמיים של חמ"ל החטיבה הדרומית מיום חטיפתו של גלעד שליט, עשרים שנה אחרי הבוקר שטלטל את המדינה לשנים רבות קדימה. היומנים המצמררים מתעדים את הכאוס והבלבול ששרר בשעות הראשונות, כאשר הכוחות בשטח ניסו להבין מה בדיוק התרחש באזור כרם שלום.

בבוקר 25 ביוני 2006, חדרה חוליית מחבלי חמאס מרצועת עזה דרך מנהרה שנחפרה מתחת לציר האבטחה, ותקפה כוח שריון של צה"ל שפעל באזור. בקרב נהרגו שני חיילי צה"ל - סגן חנן ברק הי"ד וסמ"ר פבל סלוצקר הי"ד - ונפצעו חיילים נוספים. בתוך הכאוס והעשן שנוצרו בשטח, הצליחו המחבלים לחטוף את גלעד שליט, להוציא אותו מהטנק ולהעבירו במהירות אל מעבר לרצועת עזה.

בשעה 05:13 הופיע הדיווח הראשון ביומן המבצעים על שמיעת פיצוצים רבים במרחב כרם שלום, כאשר ההנחה הייתה כי מדובר בנפילות. דקה לאחר מכן, בשעה 05:14, כבר הופיע ביומן המבצעים צמד המילים "יש נפגעים" והועברה דרישה "להקפיץ מסוקי קרב".

בשעה 06:40, למעלה משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע דיווח ראשוני "חסר חייל בטנק", ולאחר 4 דקות נוספות נרשם ביומן המבצעים שם הקוד "חניבעל".

בשלב זה, כוחות צה"ל פינו את הנפגעים בזירה וביומן המבצעים נכתב: "חייל אחד מהטנק לא ידוע איפה! חניבעל". בשעה 07:12 מצאו הכוחות שכפ"ץ וקסדה זרוקים על גדר המערכת אך דיווחו שלא זוהו סימני גרירה.

בשעה 08:00 בבוקר זוהה החייל החטוף וביומן המבצעים נכתב: "שם החייל החטוף: גלעד שליט". בשעות הצהריים עודכן יומן המבצעים: "החייל כנראה חי, לא ידוע איפה הוא, יכול להיות שהוא לא באזור שלנו".

לקראת ערב הועלתה הערכה שבהמשך התבררה כלא נכונה: "מסתובבת שמועה שהחייל החטוף הועבר דרך מנהרה למצרים".