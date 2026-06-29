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סיום משימה היסטורית

נאטם לצמיתות: התוואי התת-קרקעי בו הוחזק הדר גולדין ז"ל | צפו בתיעוד

כוחות ההנדסה השלימו איטום התוואי התת-קרקעי בדרום רפיח • 16 קילומטרים של מנהרות, 80 חדרי שהייה ו-30,000 קוב בטון | תיעוד מהסיום המרגש של המשימה ההיסטורית (צבא וביטחון)

אילוסטרציה תלת מימדית של התוואי התת-קרקעי
אילוסטרציה תלת מימדית של התוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דו"צ

כוחות ההנדסה באוגדת ובפיקוד הדרום השלימו השבוע משימה היסטורית: איטום מלא של התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין הי"ד, שנפל בקרב ב ונחטף ב-1 באוגוסט 2014, במהלך מבצע "צוק איתן".

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התוואי המסועף שאורכו עולה על 16 קילומטרים נאטם באמצעות יותר מ-30,000 קוב בטון, במהלך שלושה חודשי עבודה אינטנסיבית של יחידת יהל"ם ושייטת 13. המשימה הושלמה לאחר שסגן הדר גולדין הי"ד הושב לקבר ישראל במסגרת המתווה להשבת החטופים בנובמבר 2025.

איטום התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין
איטום התוואי התת-קרקעי בו הוחזק סגן הדר גולדין| צילום: צילום: דו"צ

מרכז פיקוד ושליטה של חמאס

התוואי התת-קרקעי שנחשף בדרום רפיח כלל כ-80 חדרי שהייה והיווה מרכז פיקוד ושליטה מרכזי של ארגון הטרור חמאס. על פי הממצאים, המתחם שימש את מח"ט רפיח בזרוע הצבאית של חמאס לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

התשתית התת-קרקעית הייתה ממוקמת בסמוך לציר פילדלפי ועברה מתחת לשכונת מגורים, מסגדים, גני ילדים, מרפאות, בית ספר ומרפאה של אונר"א - בהתאם לשיטת הפעולה המוכרת של חמאס להסתתר מאחורי אוכלוסייה אזרחית.

במבצע שבוצע על ידי פיקוד הדרום, בו פעלו יחידת יהל"ם ושייטת 13, חשפו כוחות צה"ל את התוואי המסועף בו הוחזק סגן הדר גולדין ז"ל בשנים האחרונות. הגילוי התאפשר הודות למאמץ המתמשך של כוחות צה"ל ברצועת עזה מאז תחילת המלחמה.

פעילות יחידת יהל״ם בתוואי התת-קרקעי
פעילות יחידת יהל״ם בתוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דו"צ

שלושה חודשי עבודה אינטנסיבית

במהלך שלושת החודשים האחרונים פעלו כוחות ההנדסה ויחידת יהל"ם לאיטום מלא של התוואי. המשימה המורכבת כללה שימוש ביותר מ-30,000 קוב בטון, שהוזרמו לאורך 16 קילומטרים של מנהרות ומעברים תת-קרקעיים.

התוואי המסועף כלל עשרות חדרי שהייה, מעברים צרים ורחבים, ונקודות חיבור למערכות נוספות של תשתית הטרור התת-קרקעית של חמאס. הלוחמים פעלו בתנאים מורכבים ומסוכנים כדי להבטיח איטום מלא של כל המתחם.

יצוין כי במקביל לפעילות באזור רפיח, ממשיכים כוחות צה"ל לפעול במתחמים תת-קרקעיים נוספים ברחבי רצועת עזה ובדרום לבנון, במסגרת המאמץ הרחב לשלילת יכולות הטרור של ארגוני הטרור.

פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
פעילות יחידת יהל״ם להשמדת התוואי התת-קרקעי (צילום: דו"צ)
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