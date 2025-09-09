צה״ל מפרסם הבוקר (שלישי), לראשונה מתחילת המלחמה, הוראת פינוי לכל תושבי העיר עזה לקראת הפעולה העצימה בעיר הטרור ועל רקע המשא ומתן שלא מתקדם לעסקת חטופים והפסקת אש.

כמו כן, בהודעה צה״ל מפרסם - באופן חריג - מספר טלפון כדי שתושבי עזה יוכלו לדווח על מחסומים של חמאס.

הודעת הפינוי המלאה: ״אל כל התושבים והשוהים בעיר עזה וכלל שכונותיה, מהעיר העתיקה ושכונת תופאח במזרח ועד הים במערב:

״צה"ל נחוש להכריע את חמאס, ויפעל במרחב העיר עזה בעוצמה רבה, כפי שפעל בכל רחבי הרצועה.

״למען שלומכם, התפנו מיד דרך ציר אלרשיד אל המרחב ההומניטרי במוואסי. הישארות במרחב מסוכנת מאד.

״כדי לדווח על מחסומים שמציבה חמאס או ניסיונות שלה למנוע פינוי ניתן להשתמש במספר: 0529625830״.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס הבוקר למו"מ התקוע לצד המשך התקיפות בעיר עזה ואמר: "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעזה בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות טרור הופצצו והושמדו, לסיכול תשתיות התצפית והטרור ופילוס הדרך לכוחות המתמרנים".

שר הביטחון שיגר מסר מאיים לחמאס: "אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים - הם יושמדו ועזה תיחרב".

בתוך כך, מחמוד מרדאווי, בכיר חמאס בחו"ל, התראיין הלילה (בין שני לשלישי) לערוץ 'אל-ג'זירה' והתייחס להצעה החדשה של ארה"ב לעסקת חטופים והפסקת אש ותקף את התנהלות ראש הממשלה נתניהו.

בתחילה התייחס מרדאווי למתווה ויטקוף שדיבר על עסקה חלקית, מתווה אותו נתניהו דחה: "באופן עקרוני, יש הצעה שכבר הסכמנו לה, אנחנו וכל הפלגים הפלסטינים. היא הוצגה במעמד מצרים וקטאר. זה קרה מיד, בלי הסתייגויות. מ-18 באוגוסט ועד היום נתניהו לא השיב על ההצעה. זו אינה יוזמה חדשה אלא הצעה שהישראלים עצמם כבר קיבלו, ודנו עליה בדוחה.

"לאחר מכן, הם נסוגו בתירוץ, ומאז נתניהו לא מעוניין במשא ומתן - הוא המכשול. כל הצעה או רעיון שלא עונה תחילה על דרישותינו ושלא מקבל את הסכמת הכובש עצמו, ובמיוחד נתניהו באופן פומבי מול עמו והעולם - לא תוכל להתממש. כל עוד זה לא קורה, זה נשאר על הנייר".

באשר להצעה החדשה של ארה"ב, טען בכיר חמאס: "עד לרגע זה, ההצעות לא מבטיחות הפסקת אש, לא מגנות על העם הפלסטיני, לא עוצרות את ההשמדה וההרג, לא קובעות נסיגה ברורה ומשאירות נושאים רבים עמומים: סיוע הומניטרי, שיקום, עסקת שבויים אמיתית".

"לכן" טען בכיר בארגון הטרור הרצחני: "כרגע אנחנו עם המתווכות, ממשיכים במרץ, דבקים במה שכבר הוסכם עליו וזכה לאישור העולם. כל העולם שתומך בהפסקת המלחמה - קיבל את עמדת ההתנגדות וממתין לתשובת נתניהו. אנחנו יחד איתם ממתינים. נלך לכל רעיון חדש, אם יכלול את התנאים שציינתי".

הבכיר הוסיף בסיום דבריו: "אנחנו, יחד עם הפלגים והמתווכות, מגבשים את כל הרעיונות עד שיתכנסו לדרישות הברורות: נסיגה ישראלית, הפסקת אש מלאה וקבועה וסיוע לעמנו. חייבים לשקם, חייבים עסקה אמיתית. אז נוכל לומר: הגענו לנקודה שתסיים את המלחמה המטורפת שנתניהו וחבורת השוטים שסביבו מנהלים".