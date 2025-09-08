שעות לאחר הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו שישה קדושים וטהורים, מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים - תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה - חדרו לישראל דרך פרצה בגדר, ככל הנראה באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים.

זה מסלול המחבלים לפיגוע ברמות - ע"פ ההערכות ואחרי חקירה ראשונית: המחבלים יצאו מהכפרים קובייבה וקטנה והצטיידו בנשק אישי.

בעזרת סייען נוסף, הגיעו לצד האדום של הגדר באזור מחנה הפליטים קלנדיה וא-רם.

המחבלים חצו דרך פרצה מוכרת בגדר, במערכת הביטחון מכנים אותה: 'הדאחייה' על שם דאחיית אל בריד, סמטה מוכרת במרחב.

בעזרת סייען נוסף שהסיע שב"חים - המחבלים הגיעו לצומת רמות ופתחו באש לעבר קו 62 שהיה בדרכו לתחנה מרכזית.

מעצר אבי המחבל ( צילום: רשתות פלסטיניות )

בצהריים הודיעה המשטרה על מעצר חשוד ממזרח העיר, שמעורבותו בפיגוע נבדקת. במקביל בחדשות 12 דווח כי כוחות צה"ל עצרו את אביו של המחבל מוטאנה נאג'י עמרו, אחד ממבצעי הפיגוע בירושלים.

המרצחים הנתעבים שר"י ( צילום: רשתות פלסטיניות )

בשעות אלה, כוחות צה״ל מכתרים את הכפרים קטנה וקובייבה מהם יצאו המחבלים - הכוחות סורקים בתוך הכפרים בית בית ומתחקרים חשודים במרחב. בנוסף ⁠נחסמו מרחבים ברמאללה ובמרחבים נוספים בגזרה על מנת לבצע בדיקות רחבות.

במקביל ממשיכים לפעול הכוחות גם בצפון השומרון - כוחות צה״ל יצאו למבצע חטיבתי לסיכול ומיגור הטרור בחטיבת מנשה, כוחות הביטחון סורקים איתורים, תופסים אמל״ח וכספי טרור, ומבצעים מעצרים. לוחמי צה"ל פועלים בכלל הגזרה לחיזוק מאמץ ההגנה על הצירים ובמרחב התפר ובעומק.

דובר צה"ל מסר כי במקביל לסריקות בחטיבת בנימין אחר החשודים שסייעו לבצע פיגוע בצומת רמות; מבצע חטיבתי נרחב של צה״ל לסיכול טרור בחטיבת מנשה

כוחות צה״ל ומג״ב החלו הלילה, במבצע חטיבתי בעומק הכפרים במרחב בקעת סאנור, מחנה פרעה וקבאטיה שבחטיבת מנשה לסיכול ומיגור הטרור במרחב. לוחמי יחידת דובדבן במילואים, בהכוונת שב״כ עצרו הלילה מחבל שקידם מתווי טרור בפעילות מיוחדת.

הכוחות איתרו והחרימו כספי טרור בשווי עשרות אלפי שקלים וכן אמצעי לחימה במהלך הפעילות במרחב החטיבה. כוחות הביטחון ממשיכים בשעה זו לפעול במרחב ובמקביל לפעול במרחב רמאללה ולכתר כפרים.