בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, חוסל המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל, שהיה אחראי להחזקתם של שישה חטופים ישראלים בשבי חמאס. כך נחשף הערב (רביעי).

התקיפה התרחשה ביום רביעי שעבר, ב-29 באוקטובר 2025, זמן ניכר אחרי הפסקת האש ושחרורם של החטופים - בין היתר חטופים שבהם החזיק המחבל השפל.

עקל היה מחבל בארגון הטרור חמאס ואחראי להחזקתם של בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה, שנחטפו בבוקר שמחת תורה תשפ"ד. כולם חוץ מבן עמי שוחררו בעסקה האחרונה. בן עמי שוחרר מספר חודשים קודם לכן, במסגרת העסקה הקודמת.

"עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר", נמסר הערב מצה"ל ושב"כ.