כיכר השבת
פני הרשע

נחשף: המחבל שהחזיק ב-6 חטופים חוסל אחרי הפסקת האש | צפו בפיצוץ

זיד עקל, מחבל חמאס שהחזיק ב-6 חטופים ישראלים, שמרביתם שוחררו בעסקה האחרונה, חוסל בתקיפה של צה"ל ושב"כ לאחר הפסקת האש | תיעוד מרגעי החיסול (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, חוסל המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל, שהיה אחראי להחזקתם של שישה חטופים ישראלים בשבי חמאס. כך נחשף הערב (רביעי).

התקיפה התרחשה ביום רביעי שעבר, ב-29 באוקטובר 2025, זמן ניכר אחרי הפסקת האש ושחרורם של החטופים - בין היתר חטופים שבהם החזיק המחבל השפל.

עקל היה מחבל בארגון הטרור חמאס ואחראי להחזקתם של בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה, שנחטפו בבוקר שמחת תורה תשפ"ד. כולם חוץ מבן עמי שוחררו בעסקה האחרונה. בן עמי שוחרר מספר חודשים קודם לכן, במסגרת העסקה הקודמת.

"עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר", נמסר הערב מצה"ל ושב"כ.

תעודת הזהות של המחבל המחוסל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר