כיכר השבת
צפו בתיעוד רגע החיסול

חוסלו מחבלי חמאס שתכננו פיגועים | אחד מהם פשט לישראל במתקפת שמחת תורה

צה"ל ושב"כ חיסלו חוליית מחבלים שתכננו מתווי טרור במרכז הרצועה | בתקיפה נהרגו מפקד חולייה שפשט לישראל בטבח הרצחני בבוקר שמחת תורה, מפקד מחלקה שהוביל מתווי טרור ומחבל ביחידת המודיעין (צבא וביטחון)

6תגובות
תיעוד מרגע החיסול
תיעוד מרגע החיסול| צילום: דובר צה"ל
תיעוד מרגע החיסול (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום בהכוונת שב"כ תקפו וחיסלו מוקדם יותר השבוע חוליית מחבלים מארגון הטרור חמאס שתכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת בטווח הזמן המיידי. התקיפה המדויקת בוצעה ביום חמישי האחרון, ורק כעת ניתן לפרסם את פרטי המחבלים שחוסלו.

על פי הנמסר מדובר , בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים בכירים ב, שהיוו איום מיידי על כוחותינו ופעלו להמשך בניין הכוח של הארגון תוך הפרת הסכם הפסקת האש.

המחבל הראשון שחוסל הוא חאזם ראמי עלי עאידי, מפקד חולייה בארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. עאידי היה מעורב ישירות באחד האירועים הקשים ביותר של אותו יום השחור, ומאז פעל במסגרת מבנה הפיקוד של חמאס ברצועה.

המחבל השני שחוסל הוא אבראהים מנצור, מפקד מחלקה בארגון הטרור חמאס, שהוביל מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל לאורך הלחימה. מנצור היווה גורם מרכזי בבניין הכוח של חמאס ובניסיונות לשיקומו, תוך הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. פעילותו המבצעית הייתה ממוקדת בתכנון והובלת מתווי טרור נגד כוחותינו הפרוסים במרכז הרצועה.

החוליה שחוסלה (צילום: דובר צה"ל)

המחבל השלישי שחוסל הוא מאהר טנטאוי, מחבל ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס. טנטאוי פעל במסגרת מערך המודיעין של הארגון ותרם לתכנון ולביצוע פעילות טרור נגד כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל נמסר כי טרם התקיפות ננקטו צעדים מקיפים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. הפעילות המבצעית בוצעה בהתאם לנהלי צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות והמדינה. הצבא מדגיש כי ימשיך לפעול נגד כל גורם המהווה איום על ביטחון אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.

יצוין כי בימים האחרונים ממשיכה הפעילות המבצעית ברצועת , כאשר כוחות צה"ל פועלים להסרת איומים מיידיים ולמניעת ניסיונות חידוש הטרור. כפי שדיווחנו קודם לכן, חוסלו מחבלים נוספים שהתקרבו לכוחות בצפון ובדרום הרצועה והיוו איום מיידי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
יופי של עבודה! חאזם עאידי, קיבלת את המשלוח מנות שלך מוקדם מי שמרחם על אכזרים סופו שיתאכזר לרחמנים צה"ל, אל תפסיקו! להוריד להם את הראש אחד אחד עד האחרון שבהם. יד ברזל עכשיו!
בבר
5
הודעה דחופה מהנהלת חמאס דרושים מפקדי חוליות חדשים תנאים טובים, פנסיה מוקדמת מאוד (בערך שבועיים) ונוף פנורמי לטיל מהאוויר חאזם לא יוכל להגיע לראיון כי הוא עסוק בלהיות אפר
גיא
4
כן יעבדו כל אויבך ה'
שמעון
3
שלושה מחבלים בכרטיס אחד לגיהנום חאזם עאידי חשב שהוא גיבור גדול ב-7 באוקטובר? קיבל טיל מדויק ששלח אותו לפגוש את השותפים שלו מתחת לאדמה. צה"ל אל תעצרו תמשיכו לקצור אותם אחד אחד
איתמר
2
אין רחמים על בני שטן מי שדרך פה בשמחת תורה צריך להיקבר עמוק באדמה ככה עושים בלי לדבר הרבה פשוט מורידים אותם כל הכבוד לצה"ל תמשיכו לנקות את הזבל הזה מהעולם עד שלא יישאר אפילו אחד לנחמה
שרון
1
סגירת מעגל מרגשת
רוני

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר