דובר צה"ל מסר הבוקר (ראשון) כי בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב משגב עם על חדירת כלי טיס עוין, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי הנמסר, אין נפגעים לכוחותינו, והתרעות הופעלו על פי מדיניות.
האירוע מצטרף לשורת הפרות חמורות שביצע ארגון הטרור חיזבאללה במהלך השעות האחרונות. במהלך הלילה שיגר הארגון רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, אך למזלנו לא נגרמו נפגעים.
מחיר דמים בחזית הצפונית
הפרות אלו מתרחשות על רקע מחיר דמים כבד שמשלמים כוחותינו בחזית הצפונית. בימים האחרונים נפלו מספר חללים בפעילות המבצעית בדרום לבנון, ביניהם סרן מעוז ישראל רקנטי הי"ד, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנפל מפגיעת רחפן נפץ חודש לפני חתונתו.
גם סמ"ר נגב דגן הי"ד, לוחם בן 20 מגדוד גולני, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. שני החללים הם חלק ממחיר הדמים הכבד שמשלמים כוחותינו מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ובמיוחד מאז תחילת הפסקת האש.
איום הרחפנים המתמשך
ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנצל את תשתיות הטרור שלו בדרום לבנון לשיגור רחפני נפץ, רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. רק לפני ימים ספורים פגע רחפן נפץ בחניון ראש הנקרה ללא התרעה מוקדמת, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה אזרחים.
במערכת הביטחון מתקשים להתמודד עם איום הרחפנים המופעלים באמצעות סיב אופטי, שאינם מזוהים על ידי מערכות ההתרעה הרגילות. האיום הזה גבה מחיר כבד בחיי אדם, כאשר מספר חללים נפלו בשבועות האחרונים מפגיעות רחפנים מסוג זה.
