לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מסר הבוקר (ראשון) כי בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב משגב עם על חדירת כלי טיס עוין, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי הנמסר, אין נפגעים לכוחותינו, והתרעות הופעלו על פי מדיניות.

מעוז ישראל רקנטי הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

איום הרחפנים המתמשך

ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לנצל את תשתיות הטרור שלו בדרום לבנון לשיגור רחפני נפץ, רקטות ופצמ"רים לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל. רק לפני ימים ספורים פגע רחפן נפץ בחניון ראש הנקרה ללא התרעה מוקדמת, וכתוצאה מכך נפצעו שלושה אזרחים.

במערכת הביטחון מתקשים להתמודד עם איום הרחפנים המופעלים באמצעות סיב אופטי, שאינם מזוהים על ידי מערכות ההתרעה הרגילות. האיום הזה גבה מחיר כבד בחיי אדם, כאשר מספר חללים נפלו בשבועות האחרונים מפגיעות רחפנים מסוג זה.