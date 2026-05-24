מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

בימים אלו בוחן פיקוד העורף אפשרות לשדרג באופן משמעותי את מערכות ההתרעה לציבור, במהלך שעשוי לשנות את האופן שבו תושבי המדינה נערכים לאיומים מלבנון. המערכת החדשה, שצפויה להיכנס לתוקף כבר ביום שלישי הקרוב, תאפשר לראשונה התראה מקדימה לפני ירי רקטות וטילים מלבנון – עוד לפני שצופרי האזעקה הרגילים יישמעו (כפי שבציבור הורגלו בירי מאיראן).

המהלך המדובר מתאפשר בעקבות שדרוג נרחב של מערכות הגילוי וההתרעה הצה"ליות, לצד העובדה כי מרבית הירי מבוצע כעת מטווחים מרוחקים יותר בעומק לבנון. מצב זה מאפשר למערכות המכ"ם לזהות את האיומים בשלב מוקדם משמעותית, ובכך להעניק לאזרחים חלון זמן נוסף להיערכות. על פי המדיניות המתגבשת בפיקוד העורף, ההנחיה המקדימה והייחודית הזו תופעל אך ורק במקרים של איומי רקטות וטילים, ולא בעת חדירת כלי טיס עוינים או איומים אחרים שאינם במסלול בליסטי מובהק. המערכת נועדה לייצר עבור האזרחים חלון זמן קצר וקריטי להיערכות מוקדמת, אשר יתווסף לזמן ההתגוננות המוכר והקיים כיום בהתאם לאזורי ההתרעה השונים. משמעות הדבר היא כי התושבים יקבלו אינדיקציה ראשונית על עצם השיגור והסכנה הצפויה, מה שיאפשר להם להפסיק פעולות דחופות, לאסוף את בני המשפחה או להתקרב למרחב המוגן עוד לפני שצופרי האזעקה הרגילים יתחילו לפעול בעירם. כידוע, בעת אירוע חירום כל שנייה היא קריטית ועשויה להציל חיים.

יום של מלחמה בצפון הארץ: הזירה בה טיל שנורה לעבר ישראל גרם נזק לבניין ולכלי רכב במעלות-תרשיחא ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

מהלך זה מגיע בהמשך ישיר להחלטה דרמטית נוספת עליה הודיע רק בשבוע שעבר מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר. מפקד הפיקוד עדכן על הארכת זמן ההתגוננות בפועל בחלק מיישובי קו העימות בעת שיגורים מלבנון, החלטה שהתקבלה לאחר חקר ביצועים מעמיק ומספר ועדות מומחים שבחנו את הנושא בכובד ראש.

המומחים מצאו כי באמצעות שינויים טכנולוגיים וחלוקה מחודשת של אזורי ההתרעה, ניתן לשפר ולייעל את זמני ההתגוננות במספר אזורים לאורך קו העימות ובכך להעניק לתושבים זמן רב יותר לתפוס מחסה. על פי ההודעה הרשמית, ב-46 יישובים הוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים נוספים הזמן הוארך מ-30 שניות ל-60 שניות.

במקביל למהלכים אלו, פיקוד העורף מאיץ את שיפור מערכות ההסברה וההתרעה לציבור הרחב. בימים אלו משיק הפיקוד גרסה חדשה ומשודרגת ליישומון הרשמי, המציגה מהפך של ממש בכל הנוגע לממשק ההתרעות וההנחיות לציבור בזמן אמת.

במסגרת השדרוג, כל הנחיה והתרעה שתתקבל בטלפונים הניידים של האזרחים תופיע מעתה באופן מובחן וברור באמצעות שלושה אלמנטים מרכזיים: צבע ייעודי, אייקון גרפי מתאים וצליל ייחודי לאותו איום. המערכת החדשה נועדה לאפשר למשתמשים לזהות באופן מיידי את סוג האירוע המתפתח ולהבין מיד מהי הפעולה המצילת חיים שעליהם לנקוט.

שינוי זה במדיניות ההתגוננות של יישובי הצפון עתיד להיכנס לתוקפו הרשמי החל מהשבוע הבא, במקביל לבחינת מערכת ההתרעה המוקדמת החדשה. ההערכות במערכת הביטחון הן כי המהלך יופעל במתכונת ראשונית כבר בימים הקרובים, וישנה את האופן שבו הציבור נערך לרגע הישמע האזעקה.