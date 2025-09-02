כיכר השבת
"התמרון בעיצומו"

הרמטכ"ל ללוחמים: "אנחנו לא עוצרים - נמשיך להכות באויב עד להכרעה מלאה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (שלישי) בבסיס נחשונים במסגרת יום הגיוס של חטיבת המילואים "יפתח". במהלך הביקור שוחח עם לוחמי המילואים ואנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והצהיר כי צה"ל פועל "בכל רחבי המזרח התיכון" עד להשמדת האויב (צבא)

הרמטכ"ל עם הלוחמים (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (שלישי) לבסיס נחשונים, יחד עם מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, ומפקד חטיבה 11, לרגל יום הגיוס של חטיבת המילואים "יפתח".

במהלך הסיור פגש זמיר את לוחמי המילואים שהתייצבו לשירות, ושוחח עם אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה האחראים על קליטת הכוחות.

הרמטכ"ל זמיר עם הלוחמים (צילום:דובר צה"ל)

בדבריו ללוחמים התייחס הרמטכ"ל לאיומים בזירה האזורית: "אויבנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, בכל המזרח התיכון, התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו. אנחנו פועלים נגדם כל הזמן, ללא הרף. אנחנו משמידים אותם, מכריעים אותם ומנצחים אותם. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר מאיתנו".

עוד הוסיף כי צה"ל לא יעצור עד להכרעה מוחלטת: "לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה".

בסיום דבריו הדגיש הרמטכ"ל את תרומתם המרכזית של לוחמי המילואים: "ההתייצבות המדהימה שלכם היא מקור כוח אדיר לצה"ל ולמדינת ישראל. אתם זוכים להערכה עצומה מכלל הצבא ומאזרחי המדינה".

