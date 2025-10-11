הרמטכ"ל עם ויטקוף ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח ברצועת עזה בליווי של שליח ארצות הברית למזרח התיכון, מר סטיבן "סטיב" ויטקוף, מר ג'ארד קושנר ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר. בצוות הסיור השתתפו גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור, ביקרו המשתתפים במתחם השבים בבסיס רעים, שם צפו בהערכות צה״ל לקליטת החטופים במסגרת מבצע "שבים לגבולם".

הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב ( צילום: דובר צה"ל )

