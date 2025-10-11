כיכר השבת
היערכות אסטרטגית

עם שליח הבית הלבן ובכירי צבא ארה"ב: הרמטכ"ל זמיר ערך סיור ברצועת עזה

הרמטכ"ל זמיר קיימו סיור ברצועת עזה עם בכירי צבא ארה"ב וצפו בהיערכות קליטת החטופים, כחלק מתיאום מבצעי לשמירה על ביטחון ישראל (צבא)

הרמטכ"ל עם ויטקוף ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח ברצועת עזה בליווי של שליח ארצות הברית למזרח התיכון, מר סטיבן "סטיב" , מר ג'ארד קושנר ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר. בצוות הסיור השתתפו גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל ומפקדים נוספים.

במהלך הסיור, ביקרו המשתתפים במתחם השבים בבסיס רעים, שם צפו בהערכות צה״ל לקליטת החטופים במסגרת מבצע "שבים לגבולם".

הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב (צילום: דובר צה"ל)
הרמטכ"ל ברצועת עזה עם בכירי ארה"ב (צילום: דובר צה"ל)

מאוחר יותר, קיימו מפקד סנטקום והרמטכ"ל פאנל משותף עם מפקדים בכירים בצה״ל, בו נדונו תמונת המצב המבצעית בזירות הקרובות והרחוקות, וכן ההיערכות של צה״ל בקווי ההיערכות העדכניים ברצועת עזה בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש ושיבת החטופים.

כחלק ממאמצי התיאום להמשך, צה״ל נמצא בקשר רציף מול פיקוד המרכז של צבא ארה״ב (סנטקום) לתכנון ומימוש ההסכם, במטרה לאפשר המשך שמירה על ביטחון מדינת ישראל.

מפגש זה מהווה חיזוק נוסף לקשר האסטרטגי והמבצעי ההדוק בין צה"ל לצבא ארה"ב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר