הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח ברצועת עזה בליווי של שליח ארצות הברית למזרח התיכון, מר סטיבן "סטיב" ויטקוף, מר ג'ארד קושנר ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר. בצוות הסיור השתתפו גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל ומפקדים נוספים.
במהלך הסיור, ביקרו המשתתפים במתחם השבים בבסיס רעים, שם צפו בהערכות צה״ל לקליטת החטופים במסגרת מבצע "שבים לגבולם".
מאוחר יותר, קיימו מפקד סנטקום והרמטכ"ל פאנל משותף עם מפקדים בכירים בצה״ל, בו נדונו תמונת המצב המבצעית בזירות הקרובות והרחוקות, וכן ההיערכות של צה״ל בקווי ההיערכות העדכניים ברצועת עזה בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש ושיבת החטופים.
כחלק ממאמצי התיאום להמשך, צה״ל נמצא בקשר רציף מול פיקוד המרכז של צבא ארה״ב (סנטקום) לתכנון ומימוש ההסכם, במטרה לאפשר המשך שמירה על ביטחון מדינת ישראל.
מפגש זה מהווה חיזוק נוסף לקשר האסטרטגי והמבצעי ההדוק בין צה"ל לצבא ארה"ב.
