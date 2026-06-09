מעט יותר מיממה אחרי הסבב המלחמתי הקצר מול איראן - האם האש תחודש כבר בזמן הקרוב? הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר היום (שלישי) כי בצה"ל נערכים לכל תרחיש, וכי התקיפה הישראלית השבוע באיראן הייתה רק הכנה למכה כבדה ומשמעותית הרבה יותר.

את הדברים אמר זמיר, במסגרת ביקורו בתרגיל במסגרת "סדרת האש", יחד עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תא"ל אליעד מואטי, מפקד אוגדה 38 ורח"ט הפעלה, תא"ל שרון אלטיט ומפקדים נוספים.

תרגילי "סדרת האש" מתקיימים בימים אלה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות. במסגרת הסדרה מתקיימים תרגילים גדודיים, במטרה להכין את מפקדי העתיד ללחימה.

"צה"ל החזיק וממשיך להחזיק בכוננות ובמוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן", אמר הרמטכ"ל, "כלל מערכי ההגנה וההתקפה שלנו היו דרוכים ומוכנים. יירטנו את האיומים שנורו לעברנו ותקפנו באיראן במהירות ובעוצמה. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת".

"הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. צה"ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל".

הוא הוסיף: "כוחות צה"ל ממשיכים להילחם ולתקוף במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים כעת במספר מרחבים ומשמידים תשתיות טרור, ובהן תשתית תת-קרקעית משמעותית במרחב הבופור, ששימשה את חיזבאללה כבסיס אש וכמרכז פיקוד לניהול הלחימה.

"במהלך מלחמה רב-זירתית ממושכת, קורסי הפיקוד מהווים עוגן מרכזי בחיזוק היסודות בצה"ל ומאפשרים לנו לשמור על צה"ל כצבא מקצועי, בעל נורמות, ערכים וסטנדרטים גבוהים".

הוא חתם: "אתם התנסיתם בלחימה חסרת תקדים בהיסטוריה של צה"ל ואתם מהווים את שדרת הפיקוד המשמעותית של צה"ל. במנהיגות ובמקצועיות שתפגינו תקבעו את יכולתו של צה"ל לעמוד במשימותיו המורכבות בהצטיינות. בפניכם מונחת המשימה החשובה ביותר - להוביל לוחמים, לנצח את אוייבנו בקרב, תוך הקפדה על נורמות מבצעיות וערכי צה"ל".