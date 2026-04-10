ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, קיים אתמול (חמישי) סיור והערכת מצב מבצעית בפאתי העיירה בינת ג'בייל שבדרום לבנון. הסיור נערך בצל כניסתה לתוקף של הפסקת האש מול איראן אתמול, ועל רקע המשך התמרון הקרקעי העצים נגד יעדי חיזבאללה.

במהלך ביקורו, קיים הרמטכ"ל אישור תוכניות להמשך הלחימה יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 98, תת-אלוף גיא לוי, וראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם.

בדברים שנשא בפני המפקדים והלוחמים בשטח, התייחס רא"ל זמיר בהרחבה להתפתחויות האסטרטגיות במזרח התיכון בעקבות המערכה מול טהראן. "נכנסנו אתמול להפסקת אש באיראן", אמר הרמטכ"ל, "אך אנחנו ערוכים לחזור ללחימה באופן עוצמתי במידה ונידרש בכל רגע נתון".

"הישגי צה"ל במלחמה מול איראן חסרי תקדים והיסטוריים. איראן של לפני המלחמה הזו היא לא אותה איראן, היא הרבה יותר חלשה, ופגענו בכל שרשרת הערך שלה".

זמיר הדגיש כי ההחלשה המשמעותית של הפטרונית האיראנית מקרינה באופן ישיר על מצבו של חיזבאללה. לדבריו, ארגון הטרור נותר כעת מבודד לחלוטין בתוך שטח לבנון ומנותק מהעורק האסטרטגי שלו בטהראן. הוא הוסיף כי "ממשלת לבנון מבינה היום יותר מאי פעם את גודל הבעיה בקיומו של ארגון טרור רדיקלי פנאטי על אדמתה".

למרות הרגיעה בחזית האיראנית, הבהיר הרמטכ"ל כי צה"ל עדיין נמצא במלחמה וכי זירת הלחימה העיקרית כעת היא בלבנון. הוא חשף כי הונחתה מהלומה כבדה ועוצמתית על אנשי חיזבאללה, אשר נאלצו לעזוב את מעוזם בדאחייה בביירות ולנהל את הקרב ממקומות מסתור אחרים.

"אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון וממשיכים להכות בחיזבאללה", הצהיר זמיר. "זו פעולה עוצמתית מאוד, הכוחות שלנו פועלים בקווי החזית והעומק".