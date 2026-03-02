כיכר השבת
"לא נסיים לפני" | צפו

הרמטכ"ל ירד לצפון עם מסר ברור: "לא נפנה עוד יישובים, חיזבאללה ייפגע קשה מאוד"

הרמטכ״ל קיים היום תדרוך למפקדי האוגדות בגבול הצפון, לאחר הסיור שערך במקום, הוא אמר: ״נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל״ | צפו (חדשות מלחמה)

הרמטכ"ל בסיור בצפון
הרמטכ"ל בסיור בצפון| צילום: צילום: דובר צה"ל
הרמטכ"ל בסיור בצפון (צילום: דובר צה"ל)

הרמטכ״ל אייל זמיר, קיים מוקדם יותר היום (שני) הערכת מצב בפיקוד הצפון, כאשר עיקר השיחה עסק כמובן בארגון הטרור שהצטרף למערכה האיראנית נגד ישראל במסגרת מלחמת שאגת הארי.

הרמטכ"ל קיים שיח מפקדים עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקד הגיס הצפוני, אלוף יקי דולף, מפקד אוגדה 210, מפקד אוגדה 91, מפקד אוגדה 146, מפקד אוגדה 162, מפקד אוגדה 36 ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל אישר תכניות התקפיות להמשך המערכה בצפון והנחה להמשיך לחזק את המאמץ ההתקפי וההגנה במרחב.

הרמטכ"ל זמיר אמר במקום: ״המאמץ המרכזי שלנו הוא . אנחנו פועלים בעוצמה ופוגעים במשטר הטרור, תוך שיתוף פעולה חסר תקדים עם צבא ארצות הברית. לאחר שחיזבאללה פתח באש הנחיתי לפעול בעוצמה גם מול חיזבאללה. צה״ל תכנן וערוך לפעול במספר זירות במקביל".

"ממשלת ", הבהיר הרמטכ"ל: "וצבא לבנון הוזהרו לאחרונה פעמים רבות לפרק את חיזבאללה מנשקו - הם לא פעלו, לפיכך נדע להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. אנחנו נמשיך להתעקש שחיזבאללה יפורק מנשקו - זו דרישה שלא נוותר עליה. צה״ל לא יסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון".

לדברי הרמטכ"ל: "התכניות מוכנות זה זמן רב, ואנחנו ננצל את ההזדמנות. אני סומך על מפקד פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות והחטיבות - ההגנה בלבנון ובסוריה חזקה. כלל הסד״כ הנדרש להגנה ולהתקפה מצוי בידיכם נצלו את הזמן ואת היכולות הרבות שברשותכם: יכולות יבשה, אש, אוויר וים לצד לוחמים רבים שפרוסים בגבולות".

עוד הוא הוסיף: "צה״ל מגן בחזית הישובים ותוקף להסרת איומים. ההגנה על התושבים בראש מעיינינו - לא יהיה עוד פינוי יישובים בארץ ישראל. הביטחון של התושבים בראש סדר העדיפות. לתושבי הצפון אני אומר כאן - צה״ל שולט בשמי לבנון ונמצא בקו החזית. כל איום שיזוהה - יושמד".

לסיום אמר הרמטכ"ל: "המסר שלנו ברור ומהדהד בכל רחבי המזרח התיכון: נפגע בכל זרועות ומנהיגי הטרור המנסים לפגוע בנו. הוכחנו זאת ונמשיך להוכיח״.

הרמטכ"ל בסיור היום בצפון (צילום: דובר צה"ל)
