בצה"ל מפרסמים היום (רביעי) את נתוני הלחימה לשנת 2025 מכל זירות הלחימה: איראן, רצועת עזה, לבנון, סוריה ותימן.

במערכה הרב-זירתית

כ-20,900 מטרות הותקפו בכל הזירות. בוצעו כ-430 מבצעים בכל הזירות. כ-50 תקיפות מהים. גויסו כ-306,830 חיילי מילואים וכ-130,000 שעות ים.

פיקוד הדרום

כ-19,530 מטרות הותקפו. כ-13,910 תשתיות טרור הושמדו. כ-270 מחסני אמל"ח הותקפו. ארבעה מחבלים בדרג מח"ט - חוסלו. 14 מחבלים בדרגת מג"ד - חוסלו. 53 מחבלים בדרגת מ"פ - חוסלו.

המחבלים הבכירים שחוסלו: מוחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרר חמאס. מחמד שבאנה, מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס. עבדאללה אבו שמאלה, ראש המערך הימי של ארגון הטרור חמאס. ראאד חסין סעד, ראש מטה הייצור של חמאס ואחד מאדריכלי הטבח הרצחני בבבוקר שמחת תורה.

פיקוד הצפון

כ-950 מטרות הותקפו. בין היתר, כ-210 משגרים ומחסני אמצעי לחימה, כ-140 מבנים צבאיים ותשתיות טרור, וכ-60 פירים. כ-380 מחבלים חוסלו. בצה"ל ציינו כי נרשמו כ-1,920 הפרות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה.

פיקוד המרכז

כ-230 מחבלים חוסלו. כ-7,400 מחבלים נעצרו, מתוכם 1,190 מחבלי ארגון הטרור חמאס.

כ-1,340 אמצעי לחימה הוחרמו. כמו כן, הוחרמו כ-16,480,000 שקלים של כספי טרור. בוצעו כ-30 הריסות בתי מחבלים. כ-20 מטרות אוויריות הותקפו. כמו כן, בוצעו כ-80 מבצעים חטיבתיים.

החזית האיראנית - 'עם כלביא'

כ-1,500 יעדים הותקפו. כ-900 מטרות הותקפו. 11 מדעני גרעין איראניים חוסלו. 30 בכירים של המשטר האיראני חוסלו.

בין הבכירים שחוסלו: מפקד משמרות המהפכה, רמטכ"ל איראן, מפקד מערכת הביטחון בחירום ומחליפו של מפקד מערכת הביטחון בחירום.

תימן

כ-20 תקיפות מרכזיות בוצעו. כ-230 מטרות הותקפו. כ-180 מטוסי קרב השתתפו במבצעים.

כמו כן, 13 בכירים מהצבא החות'י חוסלו. בין המחוסלים: רמטכ"ל החות׳ים, ראש הממשלה, שר החוץ ושר ההסברה.