צה"ל הודיע לפני זמן קצר (חמישי) באופן רשמי על חיסולו של אחמד ע'אלב בלוט, מפקד יחידת 'כוח רדואן' - יחידת הקומנדו העילית של ארגון הטרור חיזבאללה. המפקד חוסל בתקיפה מדויקת שבוצעה ברובע הדאחייה שבביירות, מעוזו של הארגון.

התקיפה בוצעה בהתאם לאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, כפי שפורסם בהודעה משותפת זמן קצר לאחר המבצע. "מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל", נמסר בהודעה. "לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח".

מפקד כוח רדואן שחוסל ( צילום: דובר צה"ל )

על פי הנתונים שפרסם צה"ל, ע'אלב בלוט מילא במשך שנים שורה של תפקידים מרכזיים ביחידת 'כוח רדואן', כאשר בתפקידו האחרון שימש כמפקד היחידה כולה. בעבר כיהן כמפקד המבצעים של היחידה, תפקיד שבמסגרתו היה אחראי על המוכנות והדריכות הלחימתית של מחבלי הארגון. במהלך המלחמה הנוכחית ובתקופה האחרונה בפרט, הכווין ע'אלב בלוט את מחבלי 'כוח רדואן' ופיקד על עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בין פעולות הטרור שהוביל: ירי נ"ט לעבר כוחותינו והפעלת מטעני נפץ נגד לוחמים.

קידם את תוכנית כיבוש הגליל

מעבר לפעילות המבצעית השוטפת, עסק ע'אלב בלוט בקידום פעולות שיקום היכולות של יחידת 'כוח רדואן' לאחר המכות הקשות שספגה מצה"ל. בפרט, הוא קידם את הפעלת "תוכנית כיבוש הגליל" - תוכנית אסטרטגית שהיחידה בנתה וקידמה במשך שנים רבות, ושנועדה לפלישה לשטח ישראל ותקיפת יישובי הצפון.

כידוע, יחידת 'כוח רדואן' פועלת במימון ובהכוונה ישירה של משטר הטרור האיראני. כפי שעלה מחקירות מחבלים שנתפסו בידי כוחות צה"ל בדרום לבנון, הארגון משמש זרוע מבצעית של טהראן במאמציה לפגוע במדינת ישראל. "חיזבאללה יצא כדי לנקום את נקמתו של סייד עלי ח'אמנהאי", העיד אחד המחבלים בחקירה, בהתייחסות למפקד איראני בכיר שחוסל.

הרס בביירות מהפצצות צה"ל ( צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א )

מסר ברור לארגון הטרור

התקיפה בלב הדאחייה, אחרי שבועות של שקט יחסי באזור, נועדה להעביר מסר חד משמעית למפקדי חיזבאללה: המחיר על המשך הירי לעבר יישובי הצפון יהיה כבד. המהלך מתבצע במקביל לפעילות קרקעית ממוקדת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, שמטרתה להרחיק את האיום מעל האוכלוסייה האזרחית.

בהצהרה רשמית מסר דובר צה"ל כי "צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל ונגד ניסיונות יחידת 'כוח רדואן' להשתקם ולבנות את כוחה מחדש". ההצהרה מבהירה כי מערכת הביטחון רואה בחיסול מפקדים בכירים כלי מרכזי במאבק נגד הארגון.

כאמור, מאזור דרום לבנון שוגרו מאות מתווי טרור לשטח ישראל בשנה האחרונה, ולכן הפעילות הממוקדת של צה"ל נמשכת הן בזירה האווירית והן בפעילות קרקעית. רק אתמול דיווח צה"ל על תקיפת יותר מ-15 תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, ביניהן מחסני נשק, אתרי ייצור אמצעי לחימה ומשגרי רקטות.

חטיבת חשמונאים בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות נרחבת נגד כוח רדואן

חיסולו של מפקד כוח רדואן מצטרף לשורה של מהלכים מבצעיים נגד היחידה בשבועות האחרונים. כוחות חטיבת החשמונאים עצרו לפני מספר ימים מחבל מיחידת כוח רדואן שתכנן לבצע פיגוע נגד לוחמי צה"ל. המחבל נכנע לכוחות והועבר לחקירה ביחידה 504.

בנוסף, כוחות חטיבת גולני חיסלו בשבוע שעבר שמונה מחבלים מהארגון, ביניהם מחבל השייך למערך הצליפה של כוח רדואן. במהלך הפעילות איתרו הכוחות פיר תת-קרקעי שהוביל למרחב שהייה ממנו יצאו המחבלים, ובו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות נגד טנקים ומקלעים.

מחקירות מחבלים שנתפסו עולה תמונה של שחיקה ומורל נמוך בקרב פעילי הארגון. "המורל ברצפה, לאף אחד אין כוח יותר לצאת להילחם", העיד אחד המחבלים. "מי שמגיע מהבית שלו מגיע בניגוד לרצונו. אתה לא יכול להגיד להם שאתה לא רוצה לבוא".

עם זאת, צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד ניסיונות הארגון להשתקם ולשקם את יכולותיו. חיסולו של מפקד כוח רדואן מהווה מכה קשה ליכולת הארגון לתפקד ולבצע פעולות טרור נגד מדינת ישראל.