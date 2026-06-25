בפודקאסט מיוחד של צה"ל שפורסם הבוקר (חמישי), הציג ראש חטיבת תומכ"א, תת-אלוף שי טייב, תמונה מדאיגה של מצב כוח האדם בצבא. "המדינה זקוקה לידיים נוספות", הצהיר טייב, תוך שהוא מסמן יעד דרמטי: הארכת השירות הסדיר בחזרה ל-36 חודשים.

הדרישה מגיעה על רקע הלחימה המתמשכת והמשימות הביטחוניות המורכבות שעומדות בפני צה"ל. לדברי טייב, הצבא נדרש לכמות משמעותית של לוחמים ותומכי לחימה במערכים הטכנולוגיים, בנהיגה ובתחזוקה. ללא הארכת השירות, הזהיר, הפערים בכוח האדם רק ילכו ויעמיקו בשנים הקרובות.

המהלך המוצע נועד, לדברי ראש תומכ"א, להגביר את ההתמקצעות המבצעית של החיילים ולאפשר הקמת יחידות חדשות. "אנחנו צריכים להחליף את משרתי המילואים השחוקים ולהרווח את הנטל על הציבור", הסביר טייב. הוא הדגיש כי ללא צעד זה, הצבא לא יוכל להתמודד עם האתגרים הביטחוניים העומדים בפניו.

במודעות לקושי של החיילים שכבר רואים את סיום השירות באופק, הבהיר טייב כי בהצעת החוק שגובשה בשיתוף משרדי הממשלה והאוצר, מגולם מנגנון פיצוי כספי. ככל שהודעת הדחייה לשחרור תינתן במועד קרוב יותר לסיום השירות, כך יגדל הפיצוי בדמי הקיום של החייל.

"מהלכים חסרי תקדים לשילוב החרדים"

בתוך כך, התייחס תא"ל טייב לסוגיית גיוס החרדים, שמעסיקה רבות את הציבור בישראל. "צה"ל עשה בשלוש השנים האחרונות מהלכים חסרי תקדים כדי לאפשר את שילוב בני הציבור החרדי בשירות", מסר ראש תומכ"א.

טייב הדגיש כי המטרה היא להרחיב את השורות ולמצות את הפוטנציאל של כל משרת. "אנחנו פועלים מתוך רצון למימוש עצמי של המשרתים, לצד המענה לצורך המבצעי המשותף לכלל אזרחי המדינה", הבהיר. כזכור, בחודשים האחרונים חתם הרמטכ"ל על פקודות מטכ"ל תקדימיות המעגנות הסדרים לשמירת אורח חיים חרדי בצבא.