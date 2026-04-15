הסרת איום מיידי

תקיפה מדויקת: צה"ל חיסל חוליית מחבלים שתכננו פיגוע נגד כוחות צה"ל ברצועה

כוחות צה"ל זיהו טנדר עם מחבלים חמושים במרכז רצועת עזה • המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור בטווח המיידי נגד כוחותינו | התקיפה המדויקת (צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום זיהו אתמול (שלישי) טנדר ובו מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת . על פי הנמסר, המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הפועלים ברצועה.

מיד לאחר הזיהוי, תקפו הכוחות את המחבלים החמושים במטרה להסיר את האיום הממשי. התקיפה בוצעה באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבלים הוגדרו כאיום ישיר על חיי הלוחמים.

מדובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי". הצבא הבהיר כי הפעילות המבצעית נמשכת במלוא העוצמה, תוך שמירה על חיי הלוחמים ומניעת פגיעה באזרחים.

יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.

פעילות מבצעית נמשכת

במקביל לחיסול החוליה, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת ברצועת . כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' השמידו בסוף השבוע ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים, בהם אותרו חדרי שהייה, מוקשים וחומרים להכנת מטענים.

הפעילות המבצעית מתקיימת במסגרת מאמצי צה"ל לטהר את הרצועה מתשתיות טרור ולמנוע התארגנות מחודשת של ארגוני הטרור. הכוחות פועלים בכל גזרות הרצועה תוך שמירה על מוכנות מבצעית גבוהה.

ואם זה לא מיידי? תפסיקו עם הטרמינולוגיה הזו היא מחלישה ההפך לומר כוחתינו תקפו את מחבלי חמאס הטרוריסטים ללא שום הסבר בטרור לא צריך להסביר שהוא איים במיידיות כדי להשמידו הצורך להשמידו הוא תמיד מיידי ותמידי ככה ורק ככה נקודה סוף
אלי
צודק 100%
א.ו.ס
שהקב"ה ישמור על חיילנו היקרים
שחורי

