בלב עזה | צה"ל חיסל מהאוויר שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור

צה"ל תקף בסוף השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים בכירים מארגון הטרור חמאס שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. המחבלים, שהפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש, חוסלו במסגרת פעילות מדויקת של כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

המחבל הראשון שחוסל הוא אחמד מוניר חליל זאזא, שכיהן כאחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב העיר עזה. זאזא היה אחראי על ייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות, ושימש כמומחה לבניית מטענים ובתים ממולכדים שנועדו לפגוע בכוחותינו.

בתקופה האחרונה ניסה זאזא להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב. פעילותו הצבאית הפכה אותו לאיום מיידי על לוחמינו, והחיסול בוצע במסגרת מאמצי צה"ל להסרת איומים על הכוחות הפועלים ברצועה.

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חיסל צה"ל את המחבל חסין צפדי, שכיהן כמפקד מערך הצליפה בעיר עזה. צפדי היה אחראי לאורך כל תקופת המלחמה על כלל מתווי הצליפה נגד כוחות צה"ל במרחב העיר עזה, ופעל להכשרת צלפים ולקידום פעילות טרור.

על פי הפרטים שנמסרו, צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש בתקופה האחרונה. הוא פעל להכשרת מחבלים נוספים ולקידום מתווי צליפה חדשים נגד כוחות צה"ל, תוך ניצול תקופת ההפוגה לחיזוק יכולות הארגון. פעילותו זו הפכה אותו ליעד מרכזי לחיסול.