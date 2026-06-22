כיכר השבת
פעלו להטמין מטענים

בלב עזה | צה"ל חיסל מהאוויר שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור

אחמד זאזא ניסה להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב וחוסל • חסין צפדי הפר את הפסקת האש, הכשיר מחבלים וחוסל | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד החיסול
צפו בתיעוד החיסול| צילום: צילום: דובר צה"ל

תקף בסוף השבוע האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל שני מחבלים בכירים מ שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. המחבלים, שהפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש, חוסלו במסגרת פעילות מדויקת של כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

המחבל הראשון שחוסל הוא אחמד מוניר חליל זאזא, שכיהן כאחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב . זאזא היה אחראי על ייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות, ושימש כמומחה לבניית מטענים ובתים ממולכדים שנועדו לפגוע בכוחותינו.

בתקופה האחרונה ניסה זאזא להטמין מטענים בקרבת הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב. פעילותו הצבאית הפכה אותו לאיום מיידי על לוחמינו, והחיסול בוצע במסגרת מאמצי צה"ל להסרת איומים על הכוחות הפועלים ברצועה.

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חיסל צה"ל את המחבל חסין צפדי, שכיהן כמפקד מערך הצליפה בעיר עזה. צפדי היה אחראי לאורך כל תקופת המלחמה על כלל מתווי הצליפה נגד כוחות צה"ל במרחב העיר עזה, ופעל להכשרת צלפים ולקידום פעילות טרור.

על פי הפרטים שנמסרו, צפדי הפר באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש בתקופה האחרונה. הוא פעל להכשרת מחבלים נוספים ולקידום מתווי צליפה חדשים נגד כוחות צה"ל, תוך ניצול תקופת ההפוגה לחיזוק יכולות הארגון. פעילותו זו הפכה אותו ליעד מרכזי לחיסול.

צה"לחמאסעזהחיסולהג'יהאד האסלאמיחיסול מחבלים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר