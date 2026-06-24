מקרה חריג בכרם שלום: מחבל חמאס נעצר בצד העזתי של המעבר

מבצע ביטחוני מתוח התרחש הבוקר (רביעי) במרחב מעבר כרם שלום, כאשר כוחות צה"ל קפצו לצד העזתי של המעבר בעקבות חשד להימצאות מחבל חמאס באזור. החשוד נעצר והועבר לתחקור על ידי כוחות הביטחון.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, חשוד אחד שאינו חמוש נעצר במהלך המבצע. הפרטים המלאים וזהותו של החשוד נמצאים כעת בבדיקה מעמיקה של גורמי הביטחון, במטרה לברר את מעורבותו בפעילות טרור ואת הסיבה להימצאותו באזור המעבר.

צה"ל הדגיש בהודעתו כי לא הייתה חדירה לשטח מדינת ישראל במהלך האירוע. הכוחות פעלו בצד העזתי של המעבר, ובמהלך כל המבצע נשמר קשר הדוק עם גורמי ההגנה ביישובים הרלוונטיים באזור, על מנת להבטיח את ביטחון התושבים ולמנוע כל חשש מיותר.

מעבר כרם שלום - נקודה רגישה

מעבר כרם שלום מהווה נקודה אסטרטגית ורגישה במיוחד בגבול עם רצועת עזה. המעבר משמש לכניסת סחורות ומשאיות לרצועה, ובעבר נרשמו בו מספר ניסיונות הברחה וחדירה של גורמי טרור. רק לפני מספר חודשים נעצרו שלושה חשודים שניסו להבריח סחורה אסורה באמבטיות עפר סמוך למעבר, כאשר הסחורה כללה ציוד תקשורת ומצברים שנועדו לסייע לחמאס.

במקביל לאירוע, פורסם על ידי העיתונאי דורון קדוש, תיעוד מהבוקר המתעד את הבסיס האמריקני של "הכוח הרב לאומי" שנבנה כעת סמוך למעבר כרם שלום, על גבול הרצועה. התיעוד מעלה שאלות לגבי היערכות הכוחות באזור ומטרות הבסיס בשלב הנוכחי של ההסכמות עם חמאס.