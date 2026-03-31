כיכר השבת
החזית הצפונית

עשרות מחבלים חוסלו, מחסני נשק הושמדו | תיעודים חדשים מהלחימה בלבנון

תקיפת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבות 7 וגולני פועלות בפיקוד אוגדה 36 מזה מספר שבועות בדרום : ביממה האחרונה חוסלו עשרות מחבלים שזוהו בעת ניסיונות מארב במרחב דרום לבנון.

אחד המחבלים זוהה חמוש ב-RPG כשהוא נערך לירי לעבר הכוחות, המחבל חוסל טרם ביצוע הירי.

בנוסף הכוחות עצרו מחבל מארגון הטרור בעת שתצפת על כוחות צה״ל, העצור הועבר להמשך חקירה.

אמצעי לחימה שאותר על ידי הכוחות (צילום: דובר צה"ל)

הכוחות השמידו מחסנים בהם אותרו מצבורי אמצעי לחימה רבים, מפקדות, פירים תת-קרקעיים ומשגר שירה לעבר שטח הארץ. בין אמצעי הלחימה שאותרו ווסטים צבאיים, קסדות, ונשק RPG טעון.

כוחות התותחנים הפועלים במרחב ירו יותר מ-700 פגזים בימים האחרונים לעבר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

מדובר נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר